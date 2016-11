14.11.2016

HV Grün-Weiß Werder : Auswärts gepunktet

Weiteres Erfolgserlebnis für die Handballer des HV Grün-Weiß Werder: Zwei Wochen nach dem Gewinn ihres ersten Drittligapunktes haben sie nun den zweiten eingefahren. Im Auswärtsspiel gegen den DHK Flensborg, wobei Werder abermals starke Moral bewies.

Vor zwei Wochen hatten die Handballer des HV Grün-Weiß Werder mit dem Remis im Heimspiel gegen Bernburg ihren ersten Drittligapunkt geholt, nun wurde der zweite eingefahren – diesmal auswärts. Am Samstag kam der Liganeuling zu einem 24:24 (10:12) gegen den DHK Flensborg und bewies dabei erneut starke Moral. Mit sechs Toren lagen die Werderaner zu Beginn der zweiten Halbzeit zurück, drei Minuten vor Ende waren es noch drei. Voller Leidenschaft wurde der Ausgleich erkämpft.Beste Gästewerfer waren Robin Huntz (zehn Treffer) und Joe Boede (acht).

Werder ist zwar aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses weiterhin 16. der Nordstaffeltabelle und damit Letzter, hat aber nach Punkten mit Beckdorf und Magdeburg II gleichgezogen. Auf Platz 13 rangiert der MTV Braunschweig (fünf Zähler), der am nächsten Samstag in der Blütenstadt gastiert. Werders Mission: Dann soll der erste Drittligasieg her.