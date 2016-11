Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Basketball: Zweiter Saisonsieg für den RSV. Tischtennis: Grunert holt zwei Titel in drei Finals.

BASKETBALL

Zweiter Saisonsieg für den RSV

Erfolgserlebnis für den RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf: Die RSV-Korbjäger haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Sie gewannen am gestrigen Sonntag daheim ihre achte Partie der aktuellen Spielzeit mit 75:59 (40:35) gegen den SC Rist Wedel und sind in der Tabelle der 2. Bundesliga ProB Nord vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz geklettert. Die Eintracht, bei der Antoine Myers mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer war, bestach durch großen Kampfgeist. Vor allem bei Abprallern zeigte sich dies – 52 Balleroberungen gegenüber 28 des Kontrahenten. tog

TISCHTENNIS

Grunert holt zwei Titel in drei Finals

Beste Vereine bei den Bereichsmeisterschaften in Mahlow waren der TSV Stahnsdorf in der weiblichen Konkurrenz und die SG Geltow im Männerbereich. Drei Finals erreichte TSV-Spielerin Aileen Grunert – beim Einzel unterlag sie der Premnitzerin Kristin Werner, holte dafür aber die Doppelsiege mit Antonia Kählitz bei den Frauen und Nicolai Bruske im Mixed-Wettbewerb. Das Herreneinzelfinale entschied der Brandenburger Philip Wittek für sich. Er bezwang Thomas Jannek von der SG Geltow, der zusammen mit Markus Dulinski im Doppel als Sieger den Tisch verließ. G.N.