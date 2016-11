Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Triathlon: Ehrennadel für Laura Lindemann. Wasserball: Vierter Platz in eigener Halle. Ziel: Einzug in die Pokal-Endrunde. Turnen: Dreifachsieg zum Saisonabschluss. Nachwuchssport: "Tag der offenen Tür" an Sportschule.

TRIATHLON

Ehrennadel für Laura Lindemann

Für ihre starken sportlichen Leistungen hat Laura Lindemann die Ehrennadel der Deutschen Triathlon Union (DTU) erhalten. Die Junioren-Doppelweltemeisterin aus Potsdam, die in diesem Jahr an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte und anschließend U23-Weltmeisterin geworden war, wurde am Wochenende während des DTU-Verbandstages in Leipzig ausgezeichnet. Die Ehrung ging unter anderem auch an den Ironman-Hawaii-Sieger von 2005 Faris Al-Sultan sowie den diesjährigen Paralympics-Gewinner Martin Schulz. tog

WASSERBALL

Vierter Platz in eigener Halle

Bei der im Brauhausberg-Bad ausgetragenen Endrunde der deutschen U15-Meisterschaft hat es für den OSC Potsdam nicht wie anvisiert zum Gewinn einer Medaille gereicht. Die Potsdamer belegten am Wochenende hinter dem Titelträger ASC Duisburg sowie den White Sharks Hannover und Wasserfreunden Spandau Platz vier. In seinen fünf Turnierpartien holte der OSC gegen den SVV Plauen (11:5) und SSV Esslingen (13:12) Siege, verlor aber gegen Duisburg (8:12), Hannover (8:11) und Spandau (10:17). tog

HANDBALL

Ziel: Einzug in die Pokal-Endrunde

Zu einem Remis kamen die Frauen des HV Grün-Weiß Werder auswärts im Spitzenspiel der Brandenburgliga gegen den HSV Falkensee 04. Das Endresultat lautete 27:27 (11:12), wodurch Werder weiterhin Zweiter der Tabelle ist, Falkensee belegt Rang vier. Am Samstag steht für die Grün-Weißen das Landespokal-Viertelfinale daheim gegen den TSV Germania Massen an (Beginn: 14 Uhr/Sporthalle Ernst-Haeckel-Gymnasium). Ziel ist, den Brandenburgliga-Vorletzten zu bezwingen und damit ins Pokal-Final-Four-Turnier einzuziehen, das am zweiten Dezemberwochenende in der Potsdamer MBS-Arena stattfindet. PNN

TURNEN

Dreifachsieg zum Saisonabschluss

Einen gelungenen Saisonabschluss legte die Potsdamer Turntalentschule am Wochenende beim Herbstcup in Berlin hin. Während Pia Callies als Siebtplatzierte der Altersklasse 8 zu gefallen wusste, gab es in der AK 6 einen Dreifachsieg für das Team aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Josefin Fischer setzte sich dank herausragender Leistungen an den Geräten mit großem Vorsprung durch, auf den Rängen zwei und drei folgten Romy Kosch und Lanika Romeyke. PNN

NACHWUCHSSPORT

„Tag der offenen Tür“ an Sportschule

Die Sportschule Potsdam lädt interessierte Athleten und Eltern zum „Tag der offenen Tür“. Von 9.30 bis 10.30 Uhr findet am Samstag zunächst in der MBS-Arena eine Informationsveranstaltung statt, anschließend können bis 14.30 Uhr das Wohnheim und die Schule besichtigt werden. Zum aktuellen Schuljahr wurden an der Eliteeinrichtung 90 Schüler aus elf Sportarten in die siebten Klassen eingeschult, dazu 30 Quereinsteiger in höheren Klassenstufen. PNN