Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Basketball: RSV verliert auch in Itzehoe. Handball: Schlusslicht unterliegt Spitzenreiter. Tischtennis: Geltow grüßt weiter von der Spitze.

BASKETBALL

RSV verliert auch in Itzehoe

In der 2. Bundesliga ProB Nord muss der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten. Am Samstagabend verloren die RSV-Korbjäger mit 72:83 (38:42) bei den Itzehoe Eagles. Das Brandenburger Team rangiert mit nur einem Erfolg und sechs Niederlagen am Ende der Tabelle. mb

HANDBALL

Schlusslicht unterliegt Spitzenreiter

Gegen den Tabellenführer war nichts zu holen: Eine Woche nach seinem ersten Punktgewinn in der 3. Liga Nord musste Aufsteiger HV Grün-Weiß Werder nun eine deutliche Niederlage beim TSV Altenholz einstecken. Die Werderaner, die Schlusslicht des Klassements sind, unterlagen am Samstag 18:28 (11:16). tog

TISCHTENNIS

Geltow grüßt weiter von der Spitze

Der Erfolgslauf von Aufsteiger SG Geltow hält in der Herren-Verbandsoberliga weiter an. Am Samstag gewannen die Geltower ihr Heimspiel gegen CFC Hertha 06 mit 9:2 und bleiben damit Tabellenführer. Damen-Oberligist TSV Stahnsdorf I musste derweil eine 2:8-Niederlage beim SC Siemensstadt hinnehmen. G.N.