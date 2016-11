Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Als Tabellenführer gegen Jena. Volleyball: SCP zum Lokaduell nach Köpenick. Ringen: Derby der Tabellennachbarn. Wasserball: OSC kämpft um U15-Titel.

FUSSBALL

Als Tabellenführer gegen Jena

Auf die erste Bundesliga-Saisonniederlage – das 1:2 am Sonntag in Freiburg – hat Turbine Potsdam eine optimale Antwort geliefert. Die Potsdamerinnen gewannen am Mittwochabend mit 1:0 (0:0) auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Den Siegtreffer im Spitzenspiel erzielte die Schweizerin Eseosa Aigbogun (63. Minute). Durch den Erfolg bleiben die Turbinen, die am morgigen Samstag den FF USV Jena zur nächsten Ligapartie empfangen (Beginn: 14 Uhr/Karl-Liebknecht-Stadion/TV-Übertragung bei Sport1), Tabellenführer. tog

VOLLEYBALL

SCP zum Lokalduell nach Köpenick

Am morgigen Samstag steigt in der Frauen-Bundesliga das Berlin-Brandenburg-Derby zwischen dem Köpenicker SC und dem SC Potsdam (Beginn: 19 Uhr/Sporthalle Hämmerlingstraße). Beide Mannschaften haben an den ersten beiden Spieltagen jeweils einmal gewonnen und verloren. tog

RINGEN

Derby der Tabellennachbarn

Zwei Brandenburger Regionalliga-Teams stehen sich am morgigen Samstag auf der Matte gegenüber: Germania Potsdam empfängt um 19.30 Uhr die KG Frankfurt-Eisenhüttenstadt in der Sporthalle der Weidenhof-Grundschule. Neben der Brisanz als märkisches Derby bezieht das Duell zudem Spannung aus der tabellarischen Konstellation, denn es trifft der Fünfte auf den Sechsten. G.P.

WASSERBALL

OSC kämpft daheim um U15-Titel

Im Brauhausberg-Bad findet vom heutigen Freitag bis zum Sonntag die Endrunde um die deutsche U15-Meisterschaft statt. Neben dem Turnierausrichter OSC Potsdam nehmen fünf weitere Mannschaften teil. Die Potsdamer spielen heute gegen den ASC Duisburg (18 Uhr), morgen gegen die White Sharks Hannover (11.30 Uhr) und den SVV Plauen (17 Uhr) sowie am Sonntag gegen die Wasserfreunde Spandau (10.20 Uhr) und den SSV Esslingen (15 Uhr). tog