02.11.2016

von Tobias Gutsche Drucken

HV Grün-Weiß Werder : Mit Euphorie gegen den Tabellenzweiten

von Tobias Gutsche

Ihren ersten Drittligapunkt der Vereinsgeschichte haben die Handballer des HV Grün-Weiß Werder eingefahren, nun möchten sie auch den ersten Sieg holen. Im nächsten Spiel wird das aber äußerst schwer - Werder reist zum Spitzenteam Altenholz.

Die Freude war groß, nachdem der HV Grün-Weiß Werder am Samstag mit dem 28:28 gegen Bernburg seinen ersten Punkt in der 3. Handball-Liga Nord eingefahren hatte. „Dieses Positiverlebnis“, sagte Trainer Silvio Krause, „tut uns richtig gut. Und jetzt wollen wir natürlich auch schnellstmöglich den ersten Sieg holen.“

Dass dies im nächsten Spiel nur sehr schwer zu schaffen sein wird, darüber ist sich Krause bewusst, schließlich tritt der Aufsteiger aus Werder am Samstag beim Tabellenzweiten TSV Altenholz an (Beginn: 19.30 Uhr). Doch auch gegen ein solches Top-Team sieht der Coach eine Chance und verweist auf die relativ knapp verloren gegangenen Duelle mit den ähnlich hoch einzuschätzenden Gegnern Hamburg und Fredenbeck. „Wenn wir mit denen mithalten konnten, können wir es auch gegen Altenholz, wenn wir eine sehr gute Leistung abrufen“, so Krause.