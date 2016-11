Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Rugby: Besuch aus der deutschen Hochburg. Handball: Deutlicher Sieg der Werderanerinnen. Fußball: Hallen-Cup in der Gesamtschule.

RUGBY

Besuch aus der deutschen Hochburg

Vom Spitzenreiter der 2. Bundesliga Ost bekam der USV Potsdam am Samstag eine Lehrstunde erteilt. Mit 3:92 verloren die Adler auswärts gegen die Berlin Grizzlies und liegen nun auf Tabellenplatz sechs von acht ihrer Zweitligastaffel. Besser wollen sie sich am Samstag auf heimischem Platz verkaufen: Der USV empfängt den Heidelberger TV zur ersten Runde des Ligapokals (Beginn: 14 Uhr/Sportgelände am Neuen Palais). Das Gästeteam aus der deutschen Rugby-Hochburg belegt momentan den vierten Rang in der 2. Bundesliga Süd. PNN

HANDBALL

Deutlicher Sieg der Werderanerinnen

Die Frauen des HV Grün-Weiß Werder fuhren am Samstag einen souveränen Heimsieg ein. Sie gewannen 23:15 (10:4) gegen Lok Rangsdorf und bleiben damit hinter Tabellenführer Ahrensdorf/Schenkenhorst (12:0 Punkte) Zweiter der Brandenburgliga (10:2). Kathleen Gratz war mit vier Treffern beste Torschützin. PNN

FUSSBALL

Hallen-Cup in der Gesamtschule

Am 19. November veranstaltet der SC-Potsdam-Jugendclub „Off Line“ einen Hallenfußball-Cup in der Sporthalle der Steuben-Gesamtschule. Anmeldungen für die Kinder- und Freizeitteams können telefonisch vorgenommen werden unter: 0331/887 40 95. PNN