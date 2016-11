Potsdam Royals : Zuwachs bei den Königlichen

Nächste Saison werden die Potsdam Royals nicht nur mit drei, sondern vier Teams im Football-Ligabetrieb stehen. Für interessierte Jugendliche findet diese Woche ein Try-out-Training statt. Und die Royals-Männer bekommen derweil einen neuen Offensivcoach.

Der American Football erlebt in Brandenburgs Landeshauptstadt weiter einen Aufschwung. Wie die Potsdam Royals mitteilten, wird der Verein in der nächsten Saison erstmalig vier Mannschaften für den Ligabetrieb melden. Neben dem Männer- und Kinderteam soll es künftig als Neuerung nicht nur eine, sondern gleich zwei Jugendmannschaften geben – unterteilt in die Altersklassen A und B.

Für den Jugendbereich veranstalten die Royals am Freitag auch ein sogenanntes Try-out-Training in der Sporthalle an der Heinrich-Mann-Allee. Ab 18 Uhr können sich dann Interessierte der Jahrgänge 2001 bis 2004 (B) ausprobieren, ab 19.30 Uhr folgt die Übungseinheit für die Jahrgänge 1998 bis 2000 (A).

US-Amerikaner Will Furlong Jr. verstärkt den Trainerstab

Die Potsdamer Männer werden Mitte November mit ihrem Try-out in die Vorbereitung auf die Zweitligasaison 2017 starten. Dieses Jahr hatten sie Platz drei in der Nordstaffel belegt – ihr bestes Ergebnis der Clubgeschichte. Anschließend erklärte Chefcoach Michael Vogt, dass es im nächsten Jahr noch weiter nach oben gehen und möglichst sogar der Aufstieg in die erste Liga herausspringen soll. Vogt kündigte an, für dieses Vorhaben unter anderem den Trainerstab noch weiter verbessern zu wollen. Nun haben die Royals bereits einen qualitativ hochwertigen Coaching-Neuzugang an die Havel gelotst: Will Furlong Jr. ist der neue Offensivkoordinator. Der 28-jährige US-Amerikaner war zuvor an der Point University in Georgia tätig.