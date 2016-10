Boxen in Potsdam : Kampfabend ohne die Lokalmatadorin

Es sollte ein Highlight bei der Profibox-Gala am nächsten Samstag in der Potsdamer MBS-Arena werden - das WM-Duell der brandenburgischen Titelverteidigerin. Doch daraus wird nun nichts, denn Kühne hat sich im Training eine schwere Verletzung zugezogen.

Box-Weltmeisterin Ramona Kühne kann ihre Titel beim Kampfabend am Samstag in Potsdam nicht verteidigen. Die 36 Jahre alte Superfedergewichtlerin aus Brandenburg hat sich im Training einen Rippenbruch zugezogen. „Ich bin absolut unglücklich mit der Situation“, sagte Kühne. Gegnerin in dem Duell, in dem es um die WM-Gürtel der Verbände WIBF und WBO gehen sollte, wäre die acht Jahre jüngere Griechin Kallia Kourouni gewesen.

Im Hauptkampf in der Potsdamer MBS-Arena fordert der Berliner Supermittelgewichtler Tyron Zeuge zum zweiten Mal WBA-Weltmeister Giovanni De Carolis heraus. Beim ersten Fight am 16. Juli in Berlin bekam Zeuge in seiner Heimatstadt ein schmeichelhaftes Unentschieden zugesprochen – der Italiener De Carolis behielt den Titel. dpa