Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Ringen: Erfolgreicher Doppelauftritt. Basketball: RSV unterliegt den Kangaroos. Tischtennis: TSV-Damen kassieren Klatschen.

RINGEN

Erfolgreicher Doppelauftritt

Zwei Auswärtssiege erkämpfte der RC Germania Potsdam am Wochenende in der Regionalliga Mitteldeutschland. Am Samstag bezwangen die Potsdamer den RSV Rotation Greiz II 15:13 und am Sonntag verließen sie die Matte mit einem 28:0 gegen WKG Leipzig/Großlehna. In der Tabelle belegt Germania mit 14:10 Punkten den fünften Platz. G.P.

BASKETBALL

RSV unterliegt den Kangaroos

Der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf hat eine weitere Niederlage in der 2. Bundesliga ProB Nord kassiert. Beim Spitzenteam Iserlohn Kangaroos hielten die RSV-Korbjäger zwar über weite Strecken der Partie gut mit, verloren letztlich aber 74:84 (39:42). Die Eintracht ist mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Saisonspielen Tabellenletzter. mb

TISCHTENNIS

TSV-Damen kassieren Klatschen

Ohne Erfolg blieben die Damen des TSV Stahnsdorf in ihren Oberliga-Spielen am Sonntag. Der TSV II verlor sowohl gegen den SC Siemensstadt als auch gegen den TTC Finow-GEWO II mit 0:8. Eine 1:8-Pleite setzte es für die Stahnsdorfer Erstvertretung im Duell mit Finow. Dagegen verteidigte die SG Geltow ihre Spitzenposition in der Herren-Verbandsoberliga durch einen 9:3-Sieg im Heimspiel gegen die Reinickendorfer Füchse III. G.N.