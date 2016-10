01.11.2016

Turbine Potsdam : Erste Saisonniederlage in der Liga

Turbine-Trainer Matthias Rudolph kassierte mit seinem Team die erste Saisonniederlage.

Im Spitzenduell der Frauenfußball-Bundesliga musste sich der zuvor verlustpunktfreie Tabellenführer Turbine Potsdam geschlagen geben. Die Potsdamerinnen verloren mit 1:2 beim SC Freiburg und treten am Mittwoch bereits zur nächsten Top-Partie an: Es geht nach Wolfsburg.

Nun hat es auch Turbine Potsdam erwischt. Nun hat es auch Turbine Potsdam erwischt. Die Brandenburger Fußballerinnen kassierten am Sonntag im sechsten Bundesliga-Saisonspiel ihre erste Niederlage. Nach zuvor fünf Siegen mussten sie sich mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg geschlagen geben, bleiben mit 15 Punkten aber Spitzenreiterinnen vor dem Team aus dem Breisgau (14) und dem VfL Wolfsburg (14), der sich torlos vom 1. FFC Frankfurt trennte.

Für Turbine war die vorgestrige Partie bereits das – in tabellarischer Hinsicht – dritte Spitzenspiel der Saison. Zu Hause hatte Potsdam gegen Frankfurt – damals das Duell Zweiter gegen Erster – 3:0 und gegen Essen – Erster gegen Zweiter – 2:0 gewonnen. Diesmal aber hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph das Nachsehen. Lina Magull brachte Freiburg mit einem Tor aus dem Gewühl heraus in Führung (29.) und sorgte per direkt verwandelten Freistoß auch für das 2:0 (50.). Dem Gast gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Elise Kellond-Knight – ebenfalls ein Freistoß (80.).

Das nächste Bundesligamatch bestreitet die Rudolph-Elf schon am morgigen Mittwoch – es ist erneut ein Spitzenspiel: Turbine tritt ab 18 Uhr bei den drittplatzierten Wolfsburgerinnen an.

Turbine: Schmitz – Schmidt, Wesely, Elsig, Meister – Aigbogun (60. Gasper), Zadrazil (46. Wälti), Kellond-Knight, Lindner – Huth, Kemme (80. Rauch)