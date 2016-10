Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Sportschießen: Optimaler Saisonstart. Rugby: Derbysieg für die Adler.

SPORTSCHIESSEN

Optimaler Saisonstart

Einen optimalen Saisonstart legte die Schützengilde zu Potsdam 1465 in der 2. Bundesliga Ost/Luftpistole hin. Am vergangenen Sonntag gewannen die Potsdamer in Berlin ihre beiden Auftaktduelle. Zunächst gelang ein glattes 5:0 gegen Strausberg, anschließend wurde Dresden mit 3:2 bezwungen. PNN

RUGBY

Derbysieg für die Adler

Der USV Potsdam gewann am vergangenen Samstag das prestigeträchtige Brandenburg-Derby gegen die Rugbyunion Hohen Neuendorf. Auf heimischem Platz setzten sich die Potsdamer Adler mit 31:18 durch und hielten damit als Tabellenfünfter den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Bundesliga Ost. tog