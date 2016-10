Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Wasserball: Auftaktpleite beim Rekordmeister. Basketball: Desolate Schlussphase des RSV. Ringen: Niederlage zum Hinrundenabschluss.

WASSERBALL

Auftaktpleite beim Rekordmeister

Mit einer klaren Niederlage ist der OSC Potsdam in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Der A-Gruppen-Aufsteiger unterlag nach schwacher erster Halbzeit 6:18 (0:7, 2:6, 3:4, 1:1) beim deutschen Rekordemeister Wasserfreunde Spandau. Christian Saggau (zwei Tore) war in Potsdams Reihen am treffsichersten. tog

BASKETBALL

Desolate Schlussphase des RSV

Der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf hat am fünften Spieltag der 2. Bundesliga ProB Nord seine vierte Niederlage kassiert. Gestern unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Roijakkers in eigener Halle mit 67:90 (40:44) gegen den VfL Astrostars Bochum. Dabei präsentierten sich die Eintracht-Korbjäger in der Schlussphase desolat. Knapp acht Minuten vor dem Ende stand es noch 67:70, ehe bei den Gastgebern nichts mehr zusammenlief und Bochum so die letzten 20 Punkte des Spiels erzielte. Der RSV rangiert aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. tog

RINGEN

Niederlage zum Hinrundenabschluss

Beim Tabellenführer der Regionalliga Mitteldeutschland – dem KSC Motor Jena – unterlag Germania Potsdam 10:24. Nur drei Klassensiege durch Sven Menzel (75 Kilogramm/Freistil), Ilja Matuchin (98 Kilogramm/Freistil) sowie Andreas Aurich (130 Kilogramm/griechisch-römisch) waren zu wenig, um den Aufstiegsfavoriten ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Nach Abschluss der Hinrunde belegt die von Trainer Ricardo Melz trainierte Potsdamer Mannschaft mit 10:10 Punkten Rang sechs. G.P.