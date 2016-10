Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Ehrung: Kanute Brendel für "Bambi" nominiert. Leichtathletik: Potsdams Geher Klasse für sich. Ringen: Titelverteidiger beim Spitzenreiter. Sportschießen: Saisonstart für Schützengilde. Gesundheitssport: Für Konferenz anmelden.

EHRUNG

Kanute Brendel für "Bambi" nominiert

Sebastian Brendel gehört zu den Nominierten beim „Bambi“-Publikumspreis 2016. Der 28 Jahre alte Kanu-Rennsportler des KC Potsdam, der dieses Jahr in Rio de Janeiro zwei olympische Goldmedaillen gewann, tritt dabei gegen weitere deutsche Rio-Helden an: das Beach-Volleyballduo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst, die Turner Fabian Hambüchen und Andreas Toba, Bahnradfahrerin Kristina Vogel und Boxer Artem Harutunyan. Die Wahl erfolgt bis 17. November per Internet-Abstimmung unter: bambi.de/voting. tog

LEICHTATHLETIK

Potsdams Geher Klasse für sich

Die Geher des SC Potsdam gewannen auch in diesem Jahr den nationalen Mannschaftspokal. Sie setzten sich deutlich mit 3030 Punkten vor der LG Vogtland (2586) und dem ASV Erfurt (2417) durch. In die Wertung gingen Ergebnisse von Deutschen Meisterschaften (Straße und Halle) sowie Meetings ein. Insgesamt beteiligten sich 15 Teams. G.P.

RINGEN

Titelverteidiger beim Spitzenreiter

Zum Abschluss der Hinrunde muss Germania Potsdam am morgigen Samstag um 19.30 Uhr beim Spitzenreiter der Regionalliga Mitteldeutschland – dem KSC Motor Jena – antreten. Gegen die Thüringer, die sich den Aufstieg als klares Saisonziel gesteckt haben, ist der Titelverteidiger und momentane Tabellenfünfte aus Potsdam Außenseiter. G.P.

SPORTSCHIESSEN

Saisonstart für Schützengilde

In der olympischen Disziplin Luftpistole gehört die Schützengilde zu Potsdam erneut zum Feld der 2. Bundesliga Ost. Deren neue Saison startet für die Potsdamer am Sonntag in Berlin mit dem Wettstreit gegen Strausberg und Dresden. Zum Saisonstart tritt Potsdam mit seinen fünf besten Schützen an: Wolfgang Geppert, Johannes Rüder, Stefan Birr, Jördis Schmidt und Robert Böhm. Die beiden bestplatzierten Teams der Oststaffel qualifizieren sich am Ende für die Erstliga-Aufstiegsrelegation. Diese verpasste die Mannschaft aus Brandenburgs Landeshauptstadt in der Vorsaison als Dritter nur knapp. PNN

GESUNDHEITSSPORT

Für Konferenz anmelden

Der Landessportbund Brandenburg veranstaltet am 5. November im Jugendbildungszentrum Blossin eine Gesundheitssportkonferenz. Dafür können sich Interessierte bis zum 28. Oktober anmelden. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite des Landessportbundes unter: lsb-brandenburg.de. PNN