Rugby beim USV Potsdam : Märkisches Derby in der zweiten Liga

Die langjährigen Rivalen USV Potsdam und RU Hohen Neuendorf duellieren sich am Samstag mal wieder in einem Pflichtspiel. Das gab es seit vier Jahren nicht mehr. Hinter beiden Teams liegen bewegte Zeiten mit einigen Aufs und Abs.

Es ist ein Rugby-Duell voller Tradition: Am Samstag empfängt der USV Potsdam seinen langjährigen Widersacher Rugbyunion Hohen Neuendorf zum Brandenburg-Derby in der 2. Bundesliga Ost (Beginn: 14 Uhr/Sportgelände am Neuen Palais). Die Rivalität zwischen den Teams aus der Landeshauptstadt und Oberhavel reicht bis weit in die 1990er-Jahre zurück, als erstmalig um die Rugby-Vorherrschaft in der Mark gekämpft wurde. Seitdem gab es bei beiden Mannschaften ein Auf und Ab. Das bislang letzte Duell liegt mittlerweile bereits vier Jahre zurück – in dem damaligen Zweitligamatch setzten sich die Hohen Neuendorfer durch. Am Ende jener Saison mussten sie jedoch den Gang hinab in Liga drei antreten, während die Potsdamer Adler empor in die höchste deutsche Spielklasse flogen.

Doch danach verkehrten sich die Verhältnisse zunächst. Die Unioner arbeiteten sich bis in die Beletage vor – der USV hingegen zog sich aus dieser aufgrund personeller Probleme freiwillig zurück, ging 2014 in die Regionalliga, um auf Anhieb wieder durch den Aufstieg die Zweitklassigkeit zu erreichen. Dort begegnen sich Potsdam und das im Vorjahr abgestiegene Hohen Neuendorf nun am Samstag wieder. Dabei steht der USV als Tabellensechster (zehn Punkte) unter Zugzwang. Er muss gegen den Zweitplatzierten (16) erfolgreich sein, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. PNN