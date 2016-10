Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Basketball: Nach Niederlage nun gegen Bochum. Fußball: Aus im Viertelfinale der U17-WM. Tischtennis: Siege für TSV-Talente und Geltow. Handball: Werder-Frauen gewinnen Top-Partie. Kampfsport: Viel Weniger Zuschauer als erwartet.

BASKETBALL

Nach Niederlage nun gegen Bochum

Mit 74:84 (34:46) verlor der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf am Sonntagabend sein Auswärtsspiel gegen die Baskets Akademie Weser-Ems/OTB. Nach vier Saisonpartien in der 2. Bundesliga ProB Nord rangiert die Eintracht, die eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen vorzuweisen hat, im unteren Tabellenbereich. Das nächste Match bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Roijakkers am Sonntag daheim gegen den sechstplatzierten VfL Bochum (Beginn: 17.30 Uhr/BBIS-Sporthalle Kleinmachnow). mb

FUSSBALL

Aus im Viertelfinale der U17-WM

Der Traum von einer Medaille oder gar vom Titel bei der U17-Weltmeisterschaft in Jordanien ist für Caroline Siems und Gina Chmielinski nicht in Erfüllung gegangen. Die beiden Potsdamerinnen schieden vergangene Woche mit der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien aus (1:2). In der Vorrunde hatte Deutschland als Staffelsieger gegen Venezuela (2:1) und Kamerun (2:0) gewonnen und sich 1:1 von Kanada getrennt. Während Offensivakteurin Chmielinski im Turnier zu drei Einsätzen als Einwechslerin kam, stand Verteidigerin Siems in allen Partien über die volle Dauer auf dem Platz. Mitte Mai war Siems auch bereits Stammkraft bei der U17-Europameisterschaft und erzielte dabei den entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen des Finales, wodurch Deutschland triumphierte – und zwar gegen die Juniorinnen aus Spanien. tog

TISCHTENNIS

Siege für TSV-Talente und Geltow

Die jungen Akteurinnen des TSV Stahnsdorf I haben sich am vierten Spieltag der Damen-Oberliga auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben. Bei den Füchsen Berlin II gewannen sie mit 8:3. Nach einer 0:8-Auswärtsniederlage gegen den TTC Neukölln ist Stahnsdorfs Zweitvertretung indes auf den letzten Rang zurückgefallen. In der Herren-Verbandsoberliga festigte die SG Geltow ihre Tabellenführung durch einen klaren 9:3-Erfolg im Spitzenspiel beim drittplatzierten Finow. G.N.

HANDBALL

Werder-Frauen gewinnen Top-Partie

Im Spitzenspiel der Frauen-Brandenburgliga setzte sich der HV Grün-Weiß Werder auswärts gegen den starken Aufsteiger LHC Cottbus durch. Nach 60 umkämpften Minuten hieß es in der Lausitz-Arena 31:28 für die Werderanerinnen. Damit tauschten beide Teams ihre Platzierung in der Tabelle: Grün-Weiß (8:2 Punkte) ist nun Zweiter vor dem LHC (7:3). PNN

KAMPFSPORT

Viel weniger Zuschauer als erwartet

Der erste große Mixed-Martial-Arts-Kampfabend in Potsdam fand bei Weitem nicht den Besucherzuspruch, mit dem der Veranstalter „IFO Europe“ vorab gerechnet hatte. Lediglich rund 500 Zuschauer verfolgten am Samstag in der MBS-Arena die Kämpfe dieses kontrovers diskutierten Sports. Das Zwei- bis Dreifache war eigentlich angepeilt worden. tog