Brandenburg läuft : Potsdamer Erfolge beim Burgenlauf

Bild vergößern Die Siegprämie.

Der MBS-Cup 2016 fand am Wochenende mit dem Belziger Burgenlauf seinen Abschluss. Sowohl in der Tages- als auch Gesamtwertung hatten Athleten aus Brandenburgs Landeshauptstadt Grund zum Jubeln. Zudem herrschte reges Lauf-Treiben beim Parforceheide-Cross.

Mit einem Dreifacherfolg in der Konkurrenz über acht Kilometer für Potsdamer Läufer endete der Burgenlauf in Belzig am Sonntag. Beim elften und damit letzten Rennen im MBS-Cup 2016 siegte Teclab Nayzigi vom Potsdamer Laufclub in 29:18 Minuten vor seinem zeitgleichen Teamgefährten Kesete Netserab und Ralph Peschel vom ESV Lok Potsdam (beide 29:24). Bei den Damen erwies sich Dorina Schmidt aus Berlin in 31:18 Minuten am stärksten. Zweite wurde Alexandra Latocha aus Falkensee (32:31) vor Jana Wöller (Runners Point Potsdam/37:29). In der Gesamtwertung des MBS-Cups siegte bei den Damen Latocha mit 148 Punkten vor Anke Fraedrich (Mahlower SV/123) und Laura Schadow (LLG Luckenwalde/123). Der MBS-Cup bei den Herren ging an Kesete Netserab (149), es folgten Jens Killat (Caputher SV/141) und Nayzigi (140).

Über die 25-Kilometer-Distanz des Burgenlaufes war bei den Frauen die Potsdamerin Diana Heyder von gotorun (1:50:23 Stunden) siegreich. Ihr Teamgefährte Peter Könnicke wurde nach einem 25 Kilometer langen Kopf-an-Kopf- Rennen mit Martin Ahlburg von Die Laufpartner mit drei Sekunden Rückstand auf den Berliner Zweiter in 1:35:23 Stunden.

Am Parforceheide-Crosslauf nahmen über 150 Aktive teil

Über 150 Läufer ließen sich durch das triste Wetter nicht beirren und kamen derweil am Sonntag zum Parforceheide Crosslauf des RSV Eintracht 1949, dem neunten Lauf im AOK-Mittelmarkcup. Für die Schüler war es indes der letzte Cup-Wertungslauf, sodass es im Anschluss die Siegerehrung für die fleißigen Cupläufer unter 14 Jahren gab. Gesamtsiegerin bei den Schülerinnen wurde Tara Griebert vom PSV Berlin vor Maja Martens, Liv Ohlsen (beide RSV Eintracht), Laura Czipai und Loriann Heinze (beide SV Borkheide).

Der Gesamtsieger der Schüler war Florian Kuphal vom PLC, der auch in Stahnsdorf nochmal alles gab, obwohl ihm der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen war. Auf den weiteren Plätzen folgten Philip Cierpinski vom VfL Brandenburg, Jan-Hauke Longwitz (PSV Berlin), Nico Brockmeyer, Julian Herrmann und Fynn Ohlsen (alle RSV Eintracht). Über die zehn Kilometer siegten Jasmin Thierer und Martin Hackmann, über die fünf Kilometer Hannah Stegenwallner und Lennart Unser. PNN