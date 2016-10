Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Bild vergößern Dritter. Henry Brose erzielte eines der schönsten deutschen Nachwuchsfußballtore. Foto: Tobias Gutsche

Leichtathletik: Linke ist nicht zu bezwingen. Kanu: Potsdamer erkämpfen Kaderstatus. Fußball: Platz drei beim Tor des Monats. Volleyball: SCP-Talk in der Kino-Lounge. Fechten: Gerlach schafft es in Finalrunde. Tischtennis: Erster Oberligaerfolg für TSV-Talente. Ringen: Dominierender Germania-Nachwuchs.

FUSSBALL

Platz drei beim „Tor des Monats“

Es hat nicht ganz gereicht: Henry Brose vom FSV Eintracht Glindow belegte mit seinem herrlichen Dropkick-Treffer bei der Wahl zum „Tor des Monats Oktober“ aus dem deutschen Kinder- und Jugendfußball Platz drei. Fünf Nachwuchskicker waren nominiert. Die meisten der mehreren Hundert abgegeben Stimmen im Internet-Voting erreichte Luca Voigt aus Bayern für seinen gefühlvollen Schlenzer. tog

LEICHTATHLETIK

Linke ist nicht zu bezwingen

Erfolgreich beteiligten sich Potsdamer Geher an den Rahmenwettbewerben bei der deutschen Langstrecken-Meisterschaft in Andernach. Der Olympia-Fünfte Christopher Linke war über 20 Kilometer nicht zu bezwingen, während Robert Zurek und Julia Richter das Zehn-Kilometer-Rennen der Männer beziehungsweise Frauen gewannen. Jakob Schütt wurde hinter Zurek Zweiter. Über 20 Kilometer der Damen belegten Teresa Zurek und Saskia Feige die Plätze zwei und drei. G.P.

KANU

Potsdamer erkämpfen Kaderstatus

Weit über 150 Brandenburger Kanutalente kämpften am Samstag im Luftschiffhafen sowohl auf dem Wasser, als auch an Land um die Berufung in den D-Landeskader für die Saison 2017. Die geforderten Normen erfüllten 87 von ihnen. Besonders stark präsentierten sich die Athleten des KC Potsdam – 46 KCP-Aktive sicherten sich den D-Kaderstatus. gw

VOLLEYBALL

SCP-Talk in der Kino-Lounge

Frauen-Bundesligist SC Potsdam veranstaltet am heutigen Mittwoch seinen zweiten Fan-Talk. Als Gesprächsgäste sind diesmal Libera Lisa Rühl, Mittelblockerin Wiebke Silge sowie die neue serbische Außenangreiferin Ljubica Kecman zu Gast. Die Talk-Runde findet ab 19.30 Uhr in der Lounge der „UCI-Kinowelt“ im Hauptbahnhof statt. Der SCP startet am 22. Oktober mit einem Heimspiel gegen Schwerin in die neue Saison. tog

FECHTEN

Gerlach schafft es in Finalrunde

Beim ersten Qualifikationsturnier für die Besetzung der deutschen Degen-Nationalmannschaft erreichte Florian Gerlach vom OSC Potsdam die Finalrunde der besten acht. Unter 127 Startern aus sechs Nationen wurde er in Heidelberg Sechster. Gerlachs OSC-Vereinskollege Felix Eichler belegte Platz 25 und erkämpfte damit ebenfalls noch Punkte für die nationale Rangliste. PNN

TISCHTENNIS

Erster Oberligaerfolg für TSV-Talente

Die junge Vertretung des TSV Stahnsdorf I hat ihren ersten Sieg in der Damen-Oberliga eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Sonntag beim SV Friedrichsgabe mit 8:4, unterlag vorab aber auch 2:8 gegen den Niendorfer TSV. Der ebenfalls in die Oberliga aufgestiegene TSV II verlor indes bei den Reinickendorfer Füchsen II (1:8). Und in der Herren-Verbandsoberliga musste Spitzenreiter SG Geltow die erste Saisonniederlage hinnehmen – ein 6:9 gegen Hertha BSC II. Zuvor hatte Geltow allerdings noch gegen Rudow gewonnen (9:2). G.N.

RINGEN

Dominierender Germania-Nachwuchs

Bei der am Samstag ausgetragenen Freistil-Landesmeisterschaft der C-, D- sowie E-Jugend erkämpfte der Nachwuchs des gastgebenden RC Germania Potsdam zwölf Titel und 13 weitere Medaillen. Germania gewann in allen drei Altersbereichen die Mannschaftswertung. G.P.