10.10.2016

AOK-Landespokal : Nach früher Führung noch verloren

Der RSV Eintracht 1949 traf in seinem AOK-Landespokal-Achtelfinale gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg in der 3. Minute zum 1:0. Doch der Treffer reichte nicht. Am Ende schieden die Fußballer aus Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf aus.

Im Viertelfinale des AOK-Fußball-Landespokals 2016/17 wird keine Mannschaft aus der Region Potsdam vertreten sein, denn wie für den SV Babelsberg 03 war auch für den RSV Eintracht 1949 die Runde der letzten 16 Teams Endstation. Der RSV unterlag daheim mit 1:2 (1:1) gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Julian Rauch hatte die Stahnsdorfer zunächst früh in Führung geschossen (3.), doch dann schlug der Gast durch Treffer von Patrick Wedekind (37.) und Markus Riedel (54.) zurück.