AOK-Mädchen-Trainingstag : Trainingstag für junge Kickerinnen

Die AOK Nordost veranstaltet am Freitag eine besondere Fußball-Übungseinheit für Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren. Den Nachwuchsspielerinnen zur Seite stehen werden Akteurinnen und Trainer des Bundesligisten Turbine Potsdam.

Fußballbegeisterte Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren können am Freitag in einem besonderen Rahmen kicken. Die AOK Nordost veranstaltet dann zwischen 15.30 und 19 Uhr gemeinsam mit Plan Deutschland sowie den Vereinen Turbine Potsdam und RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf einen Mädchen-Trainingstag auf dem RSV-Sportplatz in der Stahnsdorfer Heinrich-Zille-Straße.

An verschiedenen Stationen werden Ballgefühl, Ausdauer und Sprintfähigkeit trainiert. Spielerinnen und Trainer des Frauen-Bundesligisten Turbine Potsdam werden den Nachwuchsakteurinnen zur Seite stehen und ihnen wertvolle Tipps geben. Nebenbei bleibt auch genügend Zeit für Autogramme und Erinnerungsfotos. „Wir wollen den jungen Fußballerinnen Spaß an der Bewegung und an einem fairen Miteinander vermitteln und die Mädchen für eine gesunde Lebensweise begeistern. Das ist uns als Gesundheitskasse ein wichtiges Anliegen“, erklärt Daniela Teichert, Mitglied der Geschäftsleitung der AOK Nordost.

Alle Teilnehmerinnen, die lediglich Sportsachen und Fußballschuhe mitbringen müssen, erhalten ein T-Shirt sowie Getränke- und Essensmarken. Für die bis Mittwoch einzureichende Anmeldung genügt eine E-Mail mit Namen, Geburtsdatum und Konfektionsgröße sowie dem Stichwort „Mädchen-Trainingstag“ an: gewinnspiel@nordost.aok.de. PNN