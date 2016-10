RSV Eintracht Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf : Ein Klassiker im Unterhaus

Die 2. Basketball-Bundesliga ProB steht in ihrer zehnten Saison. Es ist bereits die achte Spielzeit, in der der RSV Eintracht und die MTV Herzöge Wolfenbüttel mit von der Partie sind. Am Sonntag treffen beide Klubs in Kleinmachnow wieder aufeinander.

Zum zweiten Heimspiel der Saison empfangen die Basketballer des RSV Eintracht Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf am Sonntag die MTV Herzöge Wolfenbüttel und wollen dabei ihren ersten Sieg einfahren (Beginn: 17.30 Uhr/BBIS-Sporthalle Kleinmachnow). Bislang stehen für die Eintracht-Korbjäger zwei Niederlagen zu Buche – daheim ein 52:99 gegen Bernau und zuletzt das knappe 78:81 in Recklinghausen.

Derweil startete der kommende Gegner aus Wolfenbüttel ausgeglichen mit einem Auswärtserfolg gegen Recklinghausen (88:82) und einer Heimniederlage im Duell mit Itzehoe (80:87). Das Aufeinandertreffen zwischen dem RSV und den Herzögen zählt zu den ProB-Klassikern. Nach den Brandenburgern, die als einziges Team seit 2007 durchgehend dieser Spielklasse angehören, hat die Mannschaft aus Niedersachsen die zweitmeisten ProB-Jahre der aktuellen Teilnehmer hinter sich – es sind acht. mb