Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Pokalspiel für Turbine an der Weser und Bornims Ü60 führt in Meisterschaft. Ringen: Kampf um die Landesmeistertitel. Boxen: WM-Kampf von Kühne in Potsdam. Wasserball: Direkter Einzug in Finalturnier.

FUSSBALL

Pokalspiel für Turbine an der Weser

Turbine Potsdam startet am morgigen Samstag in den DFB-Pokal der Saison 2016/17. Nach einem Freilos in der ersten Runde treffen die Potsdamerinnen nun auswärts auf Erstliga-Absteiger Werder Bremen (Beginn: 14 Uhr). Es ist das Duell zwischen dem Zweiten der 2. Bundesliga Nord von der Weser und dem Spitzenreiter der 1. Bundesliga von der Havel. Beide haben bislang vier Siege in vier Partien eingefahren. Der zweite diesjährige DFB-Pokal-Teilnehmer aus Brandenburg – Regionalligist Blau-Weiß Beelitz – ist nicht mehr im Wettbewerb. Der amtierende Landespokalsieger schied in Runde eins beim FC Bergedorf aus. tog

Bornims Ü60 führt in Meisterschaft

Die SG Bornim gewann am Montag auf heimischem Platz auch das zweite Turnier der havelländischen Ü60-Kreismeisterschaft und führt die Tabelle mit 14 Punkten vor dem FSV Babelsberg 74 (12) und SV Falkensee-Finkenkrug (7) an. Die teilnehmenden fünf Mannschaften sind jeweils zweimal Turniergastgeber in der Meisterschaftsserie. Derweil geht die erste Männermannschaft der SG Bornim am Samstag wieder auf Punktejagd in der Landesklasse West. Zwar ist aufgrund des Landespokals am Wochenende eigentlich spielfrei im Ligabetrieb, doch die SGB und der VfL Nauen ziehen ihre später im Saisonverlauf anstehende Parte vor. Anpfiff auf dem Sportplatz an der Golmer Chaussee ist morgen um 14 Uhr. rw/tog

RINGEN

Kampf um die Landesmeistertitel

In der Sporthalle der Weidenhof-Grundschule richtet der RC Germania Potsdam am morgigen Samstag die Freistil-Landesmeisterschaft der C-, D- und E-Jugend aus (Beginn: 13.30 Uhr). Rund 100 Kämpfer sind gemeldet, davon 30 der gastgebenden Germania. Hans-Dieter Brüchert, ehemaliger deutscher Ringer und Olympia-Zweiter von 1976, wird die Medaillenübergabe durchführen. Die Potsdamer Männer treten morgen Abend indes zum Regionalligaduell beim RV Thalheim II an. PNN/G.P.

BOXEN

WM-Kampf von Kühne in Potsdam

Bei der Profi-Box-Gala am 5. November in der Potsdamer MBS-Arena wird nicht nur der Berliner Tyron Zeuge einen Weltmeisterschaftskampf bestreiten, sondern auch Ramona Kühne. Das gab der Sauerland-Boxstall am gestrigen Donnerstag bekannt. Die Lokalmatadorin aus dem brandenburgischen Rangsdorf (Bilanz: 25 Siege, eine Niederlage) trifft als Titelverteidigerin im Superfedergewicht auf die Griechin Kallia Kourouni (sechs Siege, eine Niederlage). „Ich freue mich riesig, endlich wieder in dieser Arena vor diesem großartigen Publikum zu boxen“, sagt Ramona Kühne, die bislang schon drei große Kämpfe in Potsdam bestritten hat – zwei in der MBS-Arena, einen in der Metropolis-Halle. Jeweils verließ sie als Siegerin den Ring. tog

WASSERBALL

Direkter Einzug ins Finalturnier

Schadlos hielten sich die Jungen und Mädchen der U13-Mannschaft des OSC Potsdam am Wochenende bei der Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft im heimischen Brauhausberg-Bad. Das von Trainer Gregor Karstedt betreute Team gewann gegen SV Georgsmarienhütte, SV Weiden und SV Krefeld. Mit dem Vorrundenerfolg gelang der OSC-U13 – wie schon der U15 drei Wochen zuvor – die direkte Qualifikation für das Finalturnier Anfang November. A.L.