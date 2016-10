Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Boxen: Nächster Kampfabend in MBS-Arena. Tischtennis: Geltower feiern Kantersieg. Baseball: Porcupines müssen in Playdowns.

BOXEN

Nächster Kampfabend in MBS-Arena

Die MBS-Arena in Potsdam wird am 5. November wieder Schauplatz einer Profi-Box-Gala sein. Im Hauptkampf des Abends wird Tyron Zeuge zum zweiten Mal versuchen, die WBA-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht gegen Titelverteidiger Giovanni De Carolis zu holen. Tickets sind online erhältlich unter tickethall.de und eventim.de sowie unter der Telefon-Hotline 01806 57 00 44. tog

TISCHTENNIS

Geltower feiern Kantersieg

In der Verbandsoberliga der Herren hat die SG Geltow einen Kantersieg eingefahren. Der Aufsteiger setzte sich gegen den Tabellenletzten CfL Berlin mit 9:0 durch und gab in den neun Partien lediglich zwei Sätze ab. Geltow bleibt dadurch Spitzenreiter und hat sich durch den guten Saisonstart (vier Duelle, vier Siege) in den Kreis der Ligafavoriten gespielt. G.N.

BASEBALL

Porcupines müssen in Playdowns

Die Potsdam Porcupines haben die Qualifikation für die Playoffs um den Zweitliga-Aufstieg verpasst. In den drei abschließenden Verbandsligapartien fuhren sie nur einen Sieg ein – zwei wären für den Playoff-Einzug nötig gewesen. Nun müssen die Porcupines als Tabellendritter in die Abstiegsrunde gegen die viertplatzierten Berlin Sluggers. Die Playdowns werden im Modus „Best of three“ ausgetragen – wer zwei Mal gewinnt, bleibt in der Liga. Gespielt wird am kommenden Sonntag in Berlin, die anderen beiden Duelle folgen eine Woche später in Potsdam. PNN