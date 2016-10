Grand Prix in Potsdam : Weibliche Billard-Elite zu Gast

Das gab es in Brandenburg schon seit etlichen Jahren nicht mehr: Ein Damen-Grand-Prix mit deutschen Top-Billardspielerinnen findet statt. Austragungsort ist Potsdam. Und eine Lokalmatadorin ist am Wochenende ebenfalls mit dabei.

Deutschlands weibliche Billard-Elite wird am Wochenende in Potsdam zu Gast sein. Der SV Motor Babelsberg richtet dann in der Billard- und Dart-Bar „BAB“ am Potsdamer Hauptbahnhof einen Damen-Grand-Prix aus, was es im Land Brandenburg bereits seit etlichen Jahren nicht mehr gab.

Das Turnier, bei dem Startplätze für die Deutsche Meisterschaft 2017 ausgespielt werden, beginnt am Samstag um 11 Uhr mit der Vorrunde. Tags darauf folgen ebenfalls ab 11 Uhr die Partien des Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel. Zum Starterfeld gehört unter anderem die Potsdamer Lokalmatadorin Veronika Kordian. Der Eintritt zum Grand Prix ist frei. PNN