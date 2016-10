Brandenburg läuft : Laufende News

Das Finale des MBS-Cups 2016 steht am Sonntag mit dem Burgenlauf in Belzig bevor. Auf der vorletzten Station am vergangenen Samstag waren zwei Potsdamer siegreich. Und beim Volkslauf am Tag der Deutschen Einheit in Dreilinden gewannen zwei "Laufpartner".

Potsdamer siegen am Beetzsee

Zwei Potsdamer siegten am vergangenen Samstag beim 33. Beetzseelauf in Brandenburg an der Havel über die zehn Kilometer im vorletzten Rennen des MBS-Cups 2016. Schnellster war Netserab Kesete vom Potsdamer Laufclub (35:48 Minuten). Bei den Damen gewann Janina Paul von Runners Point Potsdam (44:31). Kesete (149 Punkte) übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung des MBS-Cups vor Teclab Nayzigi (PLC/ 137) und Jens Killat (Caputher SV/136). Bei den Damen führt Alexandra Latocha (148) aus Falkensee. PNN

Finale des MBS-Cups im Fläming

Mit dem Burgenlauf in Bad Belzig am kommenden Sonntag findet die diesjährige MBS-Cupserie ihren Abschluss. Der Lauf über acht Kilometer ist der elfte Wertungslauf innerhalb der Serie. Die lange Strecke über 25 Kilometer von Bad Belzig über Schloss Wiesenburg zurück zur Burg Eisenhardt gilt als anspruchsvoller und zugleich schöner Landschaftslauf durch den Hohen Fläming. PNN

Doppelsieg der Laufpartner

Samalya Schaefer (24:46 Minuten) und Dorina Schmidt (28:16) von Die Laufpartner sind die Sieger über die 7,5 Kilometer des 7. Volkslaufes am Tag der Einheit im Europarc Dreilinden. PNN