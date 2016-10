Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Basketball: Knappe RSV-Auswärtsniederlage. Ringen: Germania verliert beide Kämpfe. Ehrung: Hausding folgt auf Brendel.

BASKETBALL

Knappe RSV-Auswärtsniederlage

Eine bittere Niederlage kassierten die Korbjäger des RSV Eintracht Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf. In einer dramatischen, von vielen Führungswechseln geprägten Partie unterlagen sie knapp mit 78:81 (35:37) bei Citybasket Recklinghausen. Der RSV gehört zu den drei Teams der 2. Bundesliga ProB Nord Liga, die nach den ersten beiden Spieltagen noch ohne Punktgewinn sind. mb

RINGEN

Germania verliert beide Kämpfe

Zwei knappe Niederlagen musste Germania Potsdam am Wochenende hinnehmen: In Auerbach gab es ein 15:19, daheim folgte ein 14:16 gegen Lugau. In der Regionalligatabelle ist Germania nun auf Platz drei zurückgefallen. G.P.

EHRUNG

Hausding folgt auf Brendel

Als „Champion des Jahres“ 2016 wurde Patrick Hausding ausgezeichnet. Der Wasserspringer aus Berlin folgt bei der Ehrung der Deutschen Sporthilfe auf den Potsdamer Kanuten Sebastian Brendel, der auch dieses Jahr wieder zum Kreis der finalen fünf Kandidaten gehörte. tog