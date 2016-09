30.09.2016

von Tobias Gutsche

Turbine Potsdam : Verlustpunktfrei trifft auf gegentorlos

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam bestreiten ihr zweites Heimspiel der aktuellen Bundesligasaison. Zu Gast beim Tabellenführer im Karl-Liebknecht-Stadion ist der SC Sand, dessen Defensive bislang noch nicht überwunden wurde.

Die einzige noch verlustpunktfreie Mannschaft der Saison trifft auf das einzige Team, das bislang ohne Gegentor ist. So lautet die Konstellation, wenn Turbine Potsdam am Sonntag den SC Sand zum vierten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt (Beginn: 14 Uhr).

Turbine steht mit dem optimalen Start von drei Siegen in drei Partien und einer Torbilanz von 9:1 an der Spitze des Klassements. Sand ist Fünfter, hat bisher zweimal gewonnen (2:0 gegen Leverkusen und 1:0 in Mönchengladbach) und ein 0:0 gegen Vize-Meister und Champions-League-Finalist Wolfsburg erkämpft.