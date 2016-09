Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Leichtathletik: Startschuss für neuen Lauf und Beetzsee ist vorletzte Cup-Station. Ringen: Germania mit Doppel-Kampftag. Kanu: Potsdamer Paddeltalente glänzen. Baseball: Kampf um Play-off-Qualifikation.

LEICHTATHLETIK

Startschuss für neuen Lauf

Der Potsdamer Intersport Olympia-Lauf feiert am Sonntag Premiere. Zur Auswahl stehen die Fünf- und Zehn-Kilometer-Distanz, die jeweils auf einem Kurs durch die Innenstadt zurückzulegen sind. Start und Ziel befinden sich direkt vor dem Intersport Olympia in der Brandenburger Straße. Um 10 Uhr werden die Läufer auf die Strecke geschickt. Anmeldungen sind noch vor Ort möglich. PNN

Beetzsee ist vorletzte Cup-Station

Der MBS-Cup 2016 geht am morgigen Samstag in die entscheidende Phase. Der 33. Brandenburger Beetzseelauf über zehn Kilometer ist das zehnte und damit vorletzte Rennen der beliebten Laufserie. Gestartet wird der Lauf um 10.30 Uhr an der Regattastrecke am Brandenburger Beetzsee. Meldungen sind vor Ort noch bis 60 Minuten vor Beginn möglich. PNN

RINGEN

Germania mit Doppel-Kampftag

Gleich zweimal muss Germania Potsdam am Wochenende zu Vergleichen in der Regionalliga auf die Matte. Am morgigen Samstag treten die Potsdamer um 19.30 Uhr beim SV Auerbach an, tags darauf empfangen sie um 15 Uhr den RV Lugau in der Weidenhof-Sporthalle. G.P.

KANU

Potsdamer Paddeltalente glänzen

An 13 deutschen Medaillengewinnen – je fünfmal Gold und Silber sowie dreimal Bronze – waren Potsdamer Sportschüler bei den Olympic Hope Games im ungarischen Szeged beteiligt. Die erfolgreichste Bilanz bei dem Wettkampf, an dem die größten 15- bis 17-jährigen Paddeltalente von vier Kontinenten teilnahmen, konnten Florian Köppen und Leonard Busch mit je zweimal Gold sowie einmal Silber und Bronze vorweisen. Zudem fuhr Martin Hiller in zwei Siegerbooten, Katharina Diederichs gewann einmal. gw

BASEBALL

Kampf um die Play-off-Qualifikation

Die Potsdam Porcupines bestreiten am Wochenende ihre drei letzten Hauptrundenpartien der Verbandsligasaison. Am Samstag treten sie beim Tabellenführer Berlin Braves an, am Sonntag wird daheim auf dem Uni-Gelände zweimal gegen Schlusslicht Berlin Sluggers gespielt (Beginn: 12 und 15 Uhr). Um die Chance zu wahren, auf Platz zwei zu klettern und sich so für die Play-offs zu qualifizieren, müssen die drittplatzierten Potsdamer mindestens zwei Siege einfahren. PNN