Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Kanu: Platz zwei beim Olympiapokal. Tischtennis: TSV-Vereinsduell endet remis. Fechten: Pichler überzeugt international.

KANU

Platz zwei beim Olympiapokal

Auf dem Brandenburger Beetzsee kämpften Nachwuchspaddler der Altersklassen Schüler B, Schüler A und Jugend um den Olympiapokal der Landesverbände von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Im Ergebnis der über die 500-Meter-Distanz ausgetragenen Wettkämpfe gewann Sachsen mit 301 Punkten ganz knapp vor Brandenburg (296) und Berlin (252). Erfolgreichste Kanutalente im brandenburgischen Team, das die Altersklassenwertung der Jugend und Schüler B für sich entschied und bei den Schülern A Dritter wurde, waren die Dreifachsieger Maurice Dolezel (Jugend/Canadier) sowie Pauline Gribba (Schülerin B/Kajak). gw

TISCHTENNIS

TSV-Vereinsduell endet remis

Hart umkämpft war das Oberliga-Duell der beiden aufgestiegenen Damen-Vertretungen des TSV Stahnsdorf. Sie trennten sich am Ende leistungsgerecht 7:7. Die erfolgreichste Spielerin kam aus der jetzt mit den jüngeren Aktiven gebildeten ersten Mannschaft (früher TSV II) – Aileen Grunert, die drei Einzelsiege erreichte. In der Herren-Verbandsoberliga behauptete die SG Geltow derweil durch den Sieg beim Landesrivalen Cottbusser TT-Team die Tabellenspitze. Geltow gewann mit 9:6. G.N.

FECHTEN

Pichler überzeugt international

Der Potsdamer Florettspezialist Leonardo Pichler vom OSC hat am Wochenende zum ersten Mal in seiner Karriere das Finale des internationalen Juniorenturniers in Jena erreicht. Der 18-Jährige überstand die Vorrunde ohne Niederlage und blieb auch im K.o.-System bis zum Viertelfinale siegreich. Dort unterlag er dem späteren Turniergewinner Luis Klein von der TSG Weinheim mit 6:15 und wurde am Ende Sechster. In der deutschen Juniorenrangliste verbesserte sich Pichler auf den achten Rang. PNN