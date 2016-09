21.09.2016

"Sterne des Sports" : Bronzene Preise verliehen

Jährlich werden gesellschaftlich engagierte Sportvereine mit den "Sternen des Sports" ausgezeichnet. Am Dienstag wurden in Potsdam die Preisträger des Lokalentscheids bekanntgegeben - auf den Plätzen zwei und drei landeten Clubs aus Brandenburgs Hauptstadt.

Für sein Projekt eines selbst geschaffenen Radlerparks ist der RSV Tretwerk am gestrigen Dienstagabend in Potsdam mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze ausgezeichnet worden. Die Radsportinitiative aus Rangsdorf erhält 1500 Euro Preisgeld und tritt nun auf Landesebene in der Silber-Stufe an.

Beim Lokalentscheid des Wettbewerbs, mit dem das Gesellschaftsengagement von Sportvereinen geehrt wird, gingen auch zwei kleine Bronze-Sterne nach Potsdam. Platz zwei (1000 Euro) belegte der SV Kinder- und Jugendschach Potsdam. Dieser organisiert Schach-AGs in zwei Kindertagesstätten und einer Grundschule. Dritter (700 Euro) wurde der RC Germania Potsdam, der ein Ringer-Feriencamp für Mädchen anbietet.