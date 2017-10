30.10.2017

von Marco Zschieck Drucken

Hinweise auf Gewaltverbrechen : Polizei findet toten Mann am Minsk

von Marco Zschieck

Bild vergößern Durch einen Bürgerhinweis ist die Polizei auf den Toten am Brauhausberg aufmerksam geworden. Verletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Nach einem Bürgerhinweis findet die Polizei eine Leiche am ehemaligem Terrassenrestaurant am Brauhausberg: Verletzungen des Toten deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

In Potsdam ist am Sonntag offenbar ein Mann bei einem Gewaltdelikt ums Leben gekommen. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 44-jährigen Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft. Der leblose Körper war nach einem Bürgerhinweis am frühen Sonntagnachmittag im Bereich des früheren Terrassenrestaurants Minsk entdeckt worden. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Tote wies Verletzungen auf, die auf Gewaltanwendungen hindeuteten, woraufhin die Spurensicherung und die Mordkommission der Polizeidirektion West hinzugezogen wurden. Weiterhin kamen im Auftrag der Potsdamer Staatsanwaltschaft Gerichtsmediziner am Fundort zum Einsatz.

Gerichtsmediziner identifizieren 44-jährigen polnischen Staatsbürger

Bereits wenige Stunden nach Auffinden der Leiche ergaben Ermittlungen vor Ort und Vernehmungen von Zeugen einen Tatverdacht gegen zwei Männer, die sich zur mutmaßlichen Tatzeit ebenfalls am Fundort aufgehalten haben sollen. Beide Männer, ein 52-jähriger Mann aus Rumänien und ein 41-jähriger Mann aus Polen wurden vorläufig festgenommen und werden derzeit durch Kriminalisten vernommen.

Am Montagvormittag fand eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Toten statt. Dabei konnte er als 44-jähriger polnischer Staatsbürger identifiziert werden. Die Untersuchungen zur genauen Todesursache dauern derzeit jedoch noch an. Weitere Angaben können erst nach Abschluss der gerichtsmedizinischen Untersuchungen und der Vernehmungen gemacht werden, so die Polizei.