30.10.2017

von Sarah Stoffers Drucken

Auf Knopfdruck wütend : Stern-Center: Hunderte beim GZSZ-Casting

von Sarah Stoffers

Bild vergößern Testbild. Luisa Naumann beim Komparsencasting für GZSZ. Foto: Sebastian Gabsch

618 Bewerber kamen am Samstag zum offenen Casting für die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ins Stern-Center. Die Bewerber waren zwischen zehn und 68 Jahre alt.

Potsdam - Wütend blickt Luisa von ihrem Handy auf. Ihr Freund Jan erklärt ihr gerade, dass er mit ihr Schluss macht, um mit ihrer besten Freundin Ines zusammen zu sein. Die ist nämlich von ihm schwanger. „Ernsthaft? So was sagst du mir am Telefon?“, fragt sie entsetzt. Nach einigen Minuten, in denen Luisa laute Schimpftiraden gegen Jan loslässt, wird sie erlöst. „Okay, ich denke das reicht“, sagt Otto Nitschke und tritt von der Kamera weg.

Luisa ist eine der 618 Bewerber, die am Samstag im Stern-Center für die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei einem offenen Casting mitgemacht haben. Das Babelsberger Filmunternehmen Ufa, das die Serie produziert, sucht neue Talente. Die Event & Marketing Agentur EMA aus dem niedersächsischen Friesoythe von Marcel und Otto Nitschke hat das Casting organisiert. „Wir haben 60 bis 65 Castings im Jahr“, erklärt Marcel Nitschke. Dafür sucht das Team in ganz Deutschland nach den Stars von morgen. Einige Tausend Bewerber kämen so jedes Jahr in die Kartei, in der bereits etwa 120 000 Nachwuchstalente für Filme, Serien oder andere Showformate gespeichert sind. Mitmachen kann jeder ab sieben Jahren. In Potsdam ist die jüngste Nachwuchsschauspielerin zehn Jahre alt. Die älteste ist 68.

Casting-Offensive in Potsdam: Kandidaten hoffen auf ein Rolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Die vielen Bewerber stehen im Stern- Center Schlange, um das Bewerbungsblatt mit ihren Daten und Talenten auszufüllen. Danach werden professionelle Fotos und eine kurze Aufnahme vor der Kamera gemacht. Einige Bewerber kommen von weit her. Auch Luisa Naumann, die das Telefonat mit ihrem imaginären Freund durchspielen musste, ist extra mit ihrer Schwester Mandy aus Sachsen angereist. Eigentlich studiert die 22-Jährige Mathematik in Freiberg. Die Schwestern sind begeisterte GZSZ-Fans und würden gerne einmal in der Serie mitspielen. „Ich habe den Casting-Termin bei Facebook gesehen und gesagt: Wir müssen da hin“, erzählt die 32-jährige Mandy.

Auch Fenya Kettner aus Geltow versucht ihr Glück beim Casting. Vor der Kamera und den neugierigen Blicken der vielen Schaulustigen singt sie „Wie schön du bist“ von Sarah Connor. Fenya war vorher noch nie bei einem Casting. „Ich war schon sehr aufgeregt und habe mich so gefreut, dass ich heute da bin“, sagt sie. Professionell singen möchte sie aber nicht: „Mein größter Traum ist es, Schauspielerin zu werden.“ Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ will sie mitmachen, weil ihre Mama ein großer Fan der Serie ist. „Dann kann sie mich jeden Tag sehen.“ Ob es mit der Komparsenrolle klappt, erfährt sie, wie die anderen Bewerber, erst in ein paar Wochen, wenn die Ufa alle Aufnahmen der Bewerber gesichtet hat.