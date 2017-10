Hinweis an die Leserinnen und Leser der PNN : Technik-Probleme im Druckhaus

Aufgrund technischer Probleme kann es zu Verzögerungen oder Ausfällen bei der Auslieferung der PNN-Wochenendausgabe gekommen sein.

Bei der Herstellung der PNN-Wochenendausgabe sind am Freitagabend technische Probleme im Druckhaus aufgetreten. Daher kann sich die Zustellung der PNN an unsere Leserinnen und Leser im Erscheinungsgebiet am Samstagmorgen verzögert haben. Sollte es im Einzelfall zu Ausfällen bei der Zustellung und bei der Auslieferung gekommen sein, bedauern wir das sehr und bitten, dies zu entschuldigen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Probleme zu beheben.

Verlag und Redaktion, Potsdamer Neueste Nachrichten