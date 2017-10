STADTNOTIZEN

Bootsmotorencodierung

Die Wasserschutzpolizei bietet am heutigen Samstag von 9 bis 16 Uhr allen Motorbootbesitzern an, ihre Motoren kostenlos codieren zu lassen, um sie diebstahlsicherer zu machen. Die Aktion findet auf dem Gelände der Wasserschutzpolizei, An der Pirschheide 11, statt. Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument.

Outdoor-Fitness-Training

Der Verein Selbstbewusst altern in Europa bietet am Dienstag ein kostenloses Training für Jung und Alt an den Outdoor-Fitness-Geräten am Bewegungsplatz Auf dem Kiewitt 38 (an der Havelbucht) an. Es gibt Tipps zur richtigen Benutzung und auf Wunsch auch ein komplettes Trainingsprogramm von 20 Minuten. Dieses Angebot wird es ab sofort jeden Dienstag von 11 bis 12 Uhr geben.

Schadstoffmobil unterwegs

Am Donnerstag, dem 9. November, können Potsdamer Schadstoffe, die nicht in den Restabfall gehören, etwa Haushaltschemikalien oder Elektrokleingeräte kostenlos beim Schadstoffmobil der Stadtentsorgung an folgenden Standorten abgeben: Babelsberg: Behringstraße/Donarstraße, 9.40-10.10 Uhr, Glasmeisterstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße, 9- 9.30 Uhr; Schlaatz: Am Nuthetal/Bisamkiez, 11-11.30 Uhr; Am Stern: Fuldaer Straße/Turmstraße, 15.40-16.10 Uhr, Gagarinstraße/Bahnhofstraße, 15-15.30 Uhr, Grotrianstraße/Großbeerenstraße, 13.40-14.10 Uhr, Jagdhausstraße/Otto-Haseloff-Straße, 13-13.30 Uhr; Waldstadt I: Kuckucksruf, Parkplatz, 11.40-12.10 Uhr. Angenommen werden Schadstoffe bis zu 20 Kilogramm pro Abfallart. Die Kanistergröße darf zehn Liter nicht überschreiten. Größere Mengen werden an den Wertstoffhöfen der Step angenommen. PNN