Musik, Vortrag, Pilgerweg und Geländespiel

In Potsdam wird rund um den 31. Oktober vielerorts an das Reformationsjubiläum erinnert

Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit seinen 95 Thesen in Wittenberg die Reformation ins Rollen gebracht – das Jubiläumsjahr erreicht am Dienstag seinen Höhepunkt. In Potsdam wird vielerorts daran erinnert. Ein Überblick.

Den ersten Reformationsgottesdienst gibt es bereits am Sonntag: Dann lädt Sternkirchenpfarrer Andreas Markert in der Sternkirche, Im Schäferfeld 1, um 10 Uhr zum Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst ein. Mit dabei ist die Kita Regenbogenland.

Am Vorabend des Reformationstags um 18 Uhr lädt die Nagelkreuzkapelle, Breite Straße 7, in ihrer Reihe „Frauen reden zu Tisch“ zur Diskussion mit der ehemaligen Bundesinnenministerin Irmgard Schwaetzer (FDP), Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), der deutsch-türkischen Rechtsanwältin und Muslimin Seyran Ates und der Theologin Susanne Kahl-Passoth ein. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung unter assistenz-pfarramt@garnisonkirche-potsdam.de erforderlich.

Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) im Kutschstall am Neuen Markt hat am Reformationsabend den Göttinger Reformationshistoriker und Luther-Biographen Thomas Kaufmann zu Gast. Er spricht, ausgehend von Luthers Bestseller „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, über die Reformation als Medienrevolution und über Martin Luther als Theologe und Publizist. Beginn ist 18 Uhr, der Eintritt frei.

Die Erlöserkirchengemeinde in Potsdam-West hat rund um den Reformationstag noch einen zweiten Anlass zum Feiern: Die Schuke-Orgel im Gemeindesaal, Nansenstraße 5, wurde generalgereinigt, es gab auch kleinere Umbauarbeiten. Zu hören ist sie beim Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr; Organist Tobias Scheetz wird von Trompeterin Mai Takeda begleitet. Im Anschluss findet eine Orgelvorführung statt. Am Reformationstag findet um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Werken von Tunder, Bach, Mendelssohn und anderen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Der gemeinsame Festgottesdienst des Kirchenkreises Potsdam zum Reformationsjubiläum findet am Dienstag um 10 Uhr in der Nikolaikirche am Alten Markt statt. Die Predigt hält Altbischof Wolfgang Huber. Im Anschluss lädt der Potsdamer Pilgerwege e.V. zum „Pilgerweg der Versöhnung“ ein. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr an der Nikolaikirche, von dort geht es über die katholische Kirche St. Peter und Paul und die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Kapelle zur Friedenskirche im Park Sanssouci. Weitere regionale Reformationsgottesdienste gibt es um 10 Uhr im Gemeindehaus der Erlöserkirche, Nansenstraße 5, sowie um 11 Uhr in der Kirche in Bornim, Rückertstraße 1.

Am Reformationstag stehen zudem viele Kirchen offen. Um 10 Uhr führt der Potsdamer Denkmalschutzchef Andreas Kalesse von der Alexander-Newski-Kapelle in die Kolonie Alexandrowka. In der Klein-Glienicker Kapelle, Wilhelm-Leuschner-Straße 1, gibt es am Reformationstag um 16 Uhr ein Konzert mit Kirchenmusik aus 800 Jahren unter dem Motto „Eine fest Burg ist unser Gott – Sehnsuchtsort Europa“. Von 16.30 bis 18.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde Bornstedt zu einem historischen Geländespiel für Familien an der Kirche Bornstedt, Ribbeckstraße 41, ein. Auch ein Ausflug zur Kirche in Caputh, Straße der Einheit 1, lohnt sich: Dort erklingt ab 15.17 Uhr im Kirchpark, bei schlechtem Wetter in der Kirche, Bläsermusik zum Reformationsjubiläum. jaha