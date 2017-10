26.10.2017

Gleisarbeiten zwischen Potsdam und Berlin : Bahn kündigt wochenlange Ausfälle und Einschränkungen an

Pendler zwischen Potsdam und Berlin müssen im März massive Einschränkungen im Bahnverkehr hinnehmen. Der RE 1 wird umgeleitet, der RE 7 entfällt in weiten Teilen, die Regionalbahn 23 entfällt komplett. Zur Verfügung stehen Ersatzbusse und die S-Bahn.

Potsdam - Vom 2. bis 13. März werden Gleise und Weichen zwischen Berlin Wannsee, Griebnitzsee und Rehbrücke getauscht. Der RE 7 entfällt in dieser Zeit zwischen Michendorf, Potsdam-Rehbrücke und Wannsee ebenso wie die Regionalbahn 23 komplett. Die Linie wird dann durch Busse ersetzt. Der RE 1 wird laut Christian Morgenroth von DB Netze über Golm und Spandau nach Berlin geleitet.

Zehn Minuten länger auf der Strecke des RE 1

Wie bisher bei Sperrungen der Hauptstrecke nach Berlin soll ein stündlicher Zug schon von Werder (Havel) aus nach Golm abbiegen und so gar nicht an den Potsdamer Hauotbahnhof fahren, ein zweiter stündlicher Zug wird vom Potsdamer Hauptbahnhof über Golm und Spandau fahren. Das Konzept zu Ersatzbussen wird derzeit noch erarbeitet. Die Fahrzeit für den RE 1 verlängerte sich bisher bei solchen Umleitungen um etwa zehn Minuten, wobei am Bahnhof Spandau ohne Halt durchgefahren wurde. Auch die wenigen Fernzüge, die Potsdam derzeit anfahren, werden über Spandau und Werder (Havel) umgeleitet.



Nach den zwei Wochen Streckenvollsperrung bleibt der Abschnitt Medienstadt Babelsberg – Rehbrücke noch weitere zwei Wochen bis zum 26. März gesperrt. Der von Dessau kommende RE 7 wird ab Beelitz-Heilstätten über Potsdam Hauptbahnhof nach Wannsee geleitet. Die Regionalbahnen der Linie 23 Potsdam –Michendorf entfallen in dieser Zeit komplett, die Linie 33 endet von Beelitz kommend in Michendorf.