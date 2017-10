24.10.2017

Potsdamer Norden : Fünf Wochen ohne Tram

Wegen Bauarbeiten im Potsdamer Norden fahren ab November nur noch Ersatzbusse zur Viereckremise. Allerdings nicht parallel zur Tramstrecke.

Potsdam/Bornstedter Feld - Im Potsdamer Norden stehen ab Anfang November mehrwöchige Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr bevor. Wegen Bauarbeiten fährt die Straßenbahnlinie 96 vom 1. November bis zum 9. Dezember zur Kirschallee statt zur Viereckremise. Das teilte der Potsdamer Verkehrsbetrieb am Dienstag mit. Als Ersatz fahren Busse - allerdings nicht parallel zur Straßenbahnstrecke. Stattdessen richtet der Vip eine Art Kreisverkehr ein gegen den Uhrzeigersinn ein.

Die Busse fahren von der Haltestelle Viereckremise über Volkspark zur Haltestelle Am Schragen. Dort kann in die Tram umgestiegen werden. Die Ersatzbusse halten nicht an der Haltestelle Campus Fachhochschule. Von Am Schragen geht es nicht über die Georg-Hermann-Allee zurück, sondern über die Nedlitzer Straße. Deshalb wird die Haltestelle Volkspark auf dem Weg nach Norden nicht bedient. Die Ersatzbusse halten stattdessen an der Haltestelle Am Pfingstberg. Besuchern der Biosphäre steht also ein kleiner Spaziergang bevor.

Zur Schülerbeförderung wird der Takt erhöht - Park-and-ride-Parkplatz Campus Jungfernsee noch nicht fertig

Die Busse sollen im 20-Minuten-Takt fahren. Zur Schülerbeförderung wird der Takt von Montag bis Freitag an Schultagen morgens und nachmittags kurzzeitig verdichtet. Der Verkehrsbetrieb empfehlen zusätzlich auch die Busse der Linien 604, 609, 638 und 697 zu nutzen. In den Ersatzbussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Es sein grundsätzlich von längeren Reisezeiten und Problemen bei Anschlussfahrten auszugehen, hieß es.

Während die Ersatzbusse durchs Bornstedter Feld fahren, werden an der Viereckremise die Straßenbahngleise an die verlängerte Trasse zum Campus Jungfernsee angeschlossen. Seit gut einem Jahr wird an der rund 1,2 Kilometer langen Trasse gearbeitet. Nun sind die Arbeiten auf der Zielgeraden. Derzeit wird noch am Park-and-ride-Parkplatz an der neuen Endhaltestelle Campus Jungfernsee gebaut. Dort soll wie berichtet ein zentraler Umsteigepunkt für Pendler entstehen – Busse aus dem Norden sollen dort enden und starten, Fahrgäste entsprechend in die Tram wechseln. Platz für 92 Autos und überdachte Abstellanlagen für 28 Fahrräder soll der neue Parkplatz an der neuen Tram-Wendeschleife bieten. Die Nutzung soll laut Stadt kostenlos sein.

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember soll die verlängerte Strecke in Betrieb gehen. Dann soll die Linie 96 im 10-Minuten-Takt fahren. Die alte Wendeschleife an der Viereckremsie wird abgebaut. Dort sollen künftig Wohnhäuser entstehen.

Die Ersatzfahrpläne sind auf der Internetseite der Vip abrufbar.