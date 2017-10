Polizeibericht für Potsdam : Falscher Polizist stiehlt Schmuck

Ein Unbekannter klingelte gegen 18 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin in der Leiblstraße und gab sich als Sonderermittler aus, der die Frau vor einer Diebesbande warnen wollte.

Innenstadt - Ein Unbekannter hat sich am frühen Samstagabend gegenüber einer 73-jährigen Frau als Polizist ausgegeben und ihren Schmuck gestohlen. Der Mann klingelte gegen 18 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin in der Leiblstraße und gab sich als Sonderermittler aus, der die Frau vor einer Diebesbande warnen wollte. Als der Täter einen vermeintlichen Dienstausweis vorzeigte, die 73-Jährige diesen aber genauer sehen wollte, flog der Schwindel auf und der Mann verschwand. Anschließend stellte die Frau jedoch fest, dass Schmuck entwendet wurde. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hatte kurze, schwarze Haare. Er trug blaue Jeans sowie eine Jacke in Tarnfarben und sprach ortsüblichen Dialekt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 oder unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.

Kein Unfall, aber betrunken

Am Stern - Buchstäblich nicht mehr Herr seiner Sinne war offenbar ein Fahrradfahrer am frühen Samstagabend. In dem Glauben, in der Großbeerenstraße mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren zu sein, rief er die Polizei. Einen Schaden am Auto stellten die Beamten zwar nicht fest, dafür aber erheblichen Alkoholgeruch. Der 37-Jährige hatte 1,70 Promille, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. PNN