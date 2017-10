20.10.2017

von Martin Anton Drucken

Gute Zeiten, schlechte Zeiten : Casting-Offensive in Potsdam: Ufa sucht neue Talente

von Martin Anton

Bild vergößern Foto: Bernd Settnik/dpa

Die Ufa startet im Stern-Center in Potsdam eine Casting-Offensive: Gesucht werden Talente für zahlreiche TV-Produktionen.

Potsdam - Warum nicht mal an der Seite der GZSZ-Kultfigur Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro) spielen? Ganz abwegig muss das jedenfalls nicht sein, denn die Ufa Talentbase sucht Komparsen für ihre zahlreichen Produktionen. Dafür veranstaltet das offizielle Talent- und Casting-Portal der Ufa am 27. und 28. Oktober eine Live-Casting-Show im Stern-Center Potsdam. Das ließ das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilen. Demnach kann jeder an dem Auswahlverfahren teilnehmen.

Die Show findet jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr statt. Am Samstag, dem 28. Oktober, gibt es die Chance, sich als Komparse für die RTL-Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu empfehlen. Weitere bekannte TV-Formate sind „Charité“, Soko Leipzig“, „Bella Block“ oder „Deutschland sucht den Superstar“. Der Gewinner der Castingshow um Dieter Bohlen aus dem Jahr 2017, Alphonso Williams, wurde laut Ufa bei einem eben solchen Live-Casting entdeckt.

Ufa in Potsdam: Gesucht werden viele Talente

Gesucht werden laut Pressemeldung Sänger, Darsteller für Neben- und Hauptrollen, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models, Tänzer, Showkandidaten, „und viele mehr“. Ein großer Casting-Rundumschlag sozusagen. Laut Ufa ist jeder Teilnehmer „herzlich willkommen“ – auch wenn er oder sie nur als Komparse bei einer Film- oder Fernsehproduktion oder als Kandidat in einer Quizshow mitwirken möchte.

Das offene Casting verspricht einen hohen Unterhaltungsfaktor auch für Zuschauer. Die Teilnehmer müssen einen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard, eine Art Bewerbungsmappe, auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor einer Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.

Die Ufa feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Sie ist nach eigenen Angaben Deutschlands Marktführer im Bereich Film- und TV-Produktion.