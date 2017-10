WOCHENENDTIPPS

Bild vergößern Chefsache. Beim Tag des Hundes in Beeskow ist er die Hauptperson. Foto: dpa

Aus der Kneipe zurück in die Steinzeit

Altes Potsdam im Film. Beim zweiten Filmstammtisch im Café Matschke, Alleestraße 10, am Freitag um 19.30, werden wiederentdeckte historische Filmaufnahmen von Potsdam gezeigt. Am Samstag um 19.30 Uhr gibt es Livemusik mit der Potsdamer Band Strange Feathers.

Alte Gärten im Park Sanssouci. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wuchsen im Östlichen Lustgarten im Park Sanssouci Hunderte Obstbäume; Laubengänge, Rondelle und ein Holländischer Garten waren weitere Gestaltungselemente. Bei einer Führung vom Gartenforum Glienicke wird über die Forschung zu den alten Anlagen berichtet und gezeigt, wieweit die teilweise Wiederherstellung der einzigartigen Gartenanlage durchgeführt ist. Anschließend gibt es historische Apfelsorten zur Verkostung. Am Samstag um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist im Park Sanssouci, unterhalb der Bildergalerie. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.

Kneip-Kur. Am Samstag ab 20 Uhr feiert Brandenburg sein 30. Kneipenfest. In zwölf Kneipen und Restaurants gibt es Livemusik, Oldies, Deutschrock, Irisches, Blues und mehr. Mit einem Ticket für 12 Euro, erhältlich ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen, ist man überall dabei. Das Programm, Adressen und Bands findet man auf www.kneipenfest.info

Alles für den Hund. Auf dem Erlebnishof Beeskow steht am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das zweitliebste Haustier der Deutschen im Mittelpunkt: beim Tag des Hundes. Das Programm umfasst Futterberatung, Gesundheitschecks, Vorführungen von Trainingstrends, zum Thema Familien- und Diensthund. Die Huskyfarm Polarlicht bietet Touren mit Huskygespannen an. Außerdem im Angebot: Hundewanderungen, Fotoshootings und Handwerkermarkt. Anfahrt: Lübbener Chaussee 8 in15848 Beeskow. Der Eintritt ist frei.

Dschungeltheater. Die Gewächshäuser des Berliner Botanischen Gartens werden am Wochenende zur Kulisse für eine Aufführung vom „Dschungelbuch“. Die Theatercompany Drehbühne Berlin erzählt die Geschichte um Dschungelkind Mogli mit lebensgroßen Tierfiguren, Schauspielern und Tänzern an verschiedenen „Dschungel-Stationen“, die Zuschauer wandern dabei von Bühne zu Bühne – Sitzplätze gibt es keine. Karten für die Vorstellung und den Besuch des Botanischen Gartens kosten 12 bis 29 Euro. Einlass zur Veranstaltung am Großen Tropenhaus ist jeweils etwa 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Vorstellungen finden am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag um 16 Uhr statt.

Grünes für die Ohren. Die Babelsberger Band „Ritzengrün“, benannt nach den unscheinbaren, aber unbeirrbaren Grashälmchen zwischen den Pflastersteinen, spielt Klezmer, Tango und Salonmusik. Die Musiker stammen alle aus dem Wohngebiet am Weberplatz und treten am Sonntag in der benachbarten Oberlinkirche, Rudolf-Breitscheid-Straße 50, auf. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Reden über Beziehungen. Um die deutsch-polnische Nachbarschaft geht es in einem Gespräch von Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D., und Janusz Reiter, polnischer Diplomat, Germanist und Publizist, mit Tagesspiegel-Chefredakteur Stephan-Andreas Casdorff, am Sonntag um 17 Uhr in der Schinkelkirche von Schloss Hardenberg, Karl-Marx-Alle 26. Der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Ab 19 Uhr findet in der Kirche ein Konzert mit der Sängerin Oum statt. Die Sängerin und ihre vier Bandmitglieder musizieren in einem Zwischenreich aus orientalischer und westlicher Musik. 14 bis 22 Euro kostet der Konzerteintritt. Am Sonntag um 15 Uhr eröffnet außerdem die neue Ausstellung „Kunst als Spiegel der Gesellschaft“ auf Schloss Neuhardenberg.

Kochen mit Faustkeil. Im Volkspark geht’s zurück in die Steinzeit. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grüne Pause“ wird am Sonntag von 14 bis 17 Uhr bei einem Ausflug in den Park untersucht, was die Menschen vor Tausenden Jahren gegessen und getrunken haben. Die Teilnehmer lernen die Werkzeuge der Zeit kennen und versuchen, damit zu arbeiten und etwas herzustellen. Treffpunkt ist am Grünen Wagen im Remisenpark. Teilnehmer zahlen Parkeintritt und Materialkosten nach Verbrauch.spy