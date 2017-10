19.10.2017

von Roberto Jurkschat

Polizei warnt vor Einbrechermasche : Serie von Einbrüchen in Potsdam und Umgebung

Foto: Daniel Maurer/dpa

Die Polizei hat 20 Einbrüche aus Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark verzeichnet, die alle nach demselben Muster abgelaufen sind.

Potsdam - Die Polizeiinspektion Potsdam warnt vor einer Einbrechermasche, die in der Umgebung immer wieder gemeldet wird. Demnach sind Unbekannte bereits in etwa 20 Fällen durch angekippte Erdgeschossfenster in Häuser und Wohnungen eingedrungen. Da die Tatorte im Landkreis Potsdam-Mittelmark und in Potsdam weit verstreut liegen, geht Polizei davon aus, dass die Täter flexibel sind - und über ein Fortbewegungsmittel verfügen müssen.

20 Fälle mit derselben Masche

Seit längerer Zeit ereigneten sich laut Polizei Einbrüche nach diesem Muster: Die Täter steigen über angekippte Fenster im Erdgeschoss in Wohnungen Häuser ein und durchsuchen die Räume nach Wertgegenständen. Als Diebesgut haben es die Unbekannten vor allem auf Bargeld und Schmuck abgesehen, ließen aber auch tragbare Technikgeräte mitgehen.

An einigen Tatorten schreckten die Täter auch nicht davor zurück, in Wohnungen einzubrechen, in denen sich die Wohnungseigentümer aufhielten. Dennoch: Bislang fehlt der Polizei derzeit noch jeder Hinweis auf die Einbrecher.

Polizei bittet um Hinweise

Auch aus diesem Grund hofft die Polizei auf Informationen aus der Bevölkerung, welche Angaben zu verdächtigen Personenbewegungen machen können. Hinweise, nicht zu diesen Straftaten, können telefonisch unter 0331/5508 1224, im Internet unter www.internetwache.brandenburg.de oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Darüber hinaus bittet die Polizei darum, dass bei Abwesenheiten sämtliche Fenster von Wohnungen im Erdgeschoss verschlossen werden bzw. durch Jalousien gesichert werden. Weiterhin sollten rückwärtige Zimmer auch bei Anwesenheit der Mieter gelegentlich auch betreten werden, um möglich Tathandlungen zeitnah zu erkennen.