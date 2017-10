Haus des Handwerks wird modern Handwerkskammer baut neues Bürogebäude

Bild vergößern Mehr Platz. In dem Neubau sollen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Foto: A. Klaer

Potsdam - Die Mitarbeiter der Handwerkskammer Potsdam bekommen neue Büroräume. Am Freitag wurde für das neue Verwaltungsgebäude, das auf dem Innenhof der Handwerkskammer gebaut wird, Richtfest gefeiert. Vorher standen an der Stelle alte, baufällige Garagen, die als Lagerplatz und zum Teil auch Ersatzbüros genutzt wurden. Im historischen Hauptgebäude, dem Haus des Handwerks an der Ecke Charlotten-/Friedrich-Ebert-Straße, haben nicht alle der etwa 60 Mitarbeiter in der Zentrale in Potsdam Platz. Die Handwerkskammer mietet daher seit Jahren Büroräume gegenüber des Hauptgebäudes an.

Geplant ist ein helles, modernes Bürogebäude für die Mitarbeiter. Auf einer Fläche von insgesamt etwa 300 Quadratmetern sollen in den kommenden Monaten zwölf neue Arbeitsplätze entstehen. Das Gebäude soll barrierefrei sein. Auf dem Platz vor dem Bau sind Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter geplant. Die Bauarbeiten sind der Auftakt einer ganzen Reihe von baulichen Modernisierungen, die auch am historischen Hauptgebäude vorgenommen werden sollen, sagte Robert Wüst, Präsident der Potsdamer Handwerkskammer.

Das letzte Mal sei das Haus in den 90er-Jahren saniert worden, sagte Kammersprecherin Ines Weitermann. Die alte Bausubstanz sei etwas marode und müsse instandgesetzt werden. Das Hauptgebäude soll zudem barrierefrei werden, die sanitären Anlagen sollen modernisiert und neue Konferenzräume und Arbeitsplätze geschaffen werden. „Alles, was die Arbeitsbedingungen verbessert und auch für diejenigen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, eine angenehme Atmosphäre schafft“, erklärte Weitermann. Auch ein größerer Veranstaltungsraum im Hauptgebäude ist geplant.

In das neue Verwaltungsgebäude fließen etwa eine Million Euro an Investitionen. Die Handwerkskammer finanziert das Bauvorhaben aus eigener Tasche. Wie hoch die Kosten für die Sanierungen am Hauptgebäude sein werden, sei noch nicht klar, sagte HWK-Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig. Die Gespräche über die genauen Sanierungsmaßnahmen liefen noch, hieß es.

Die Planungen für die Bauarbeiten seien bereits seit zehn Jahren in der Diskussion, sagte HWK-Vizepräsident und Mitglied des Bauausschusses, Burghard Ehlert. Konkret sei es in den letzten ein, zwei Jahren geworden. Das neue Verwaltungsgebäude soll aller Voraussicht nach im April 2018 fertig sein. Wann genau die Bauarbeiten am historischen Hauptgebäude abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. Die gesamten Maßnahmen sollen aber in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt werden. sas