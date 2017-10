NACHRICHTEN

Debatte um Verkehr im Norden

Fahrland/Groß Glienicke - Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) soll in Gesprächen mit dem kommunalen Verkehrsbetrieb (ViP) „auf eine deutliche Verbesserung“ der Anbindung der nördlichen Ortsteile an den öffentlichen Nahverkehr hinwirken. So haben es die Stadtverordneten am Mittwochabend im Hauptausschuss beschlossen. Es gehe unter anderem um bessere Taktzeiten für den Bus 609 nach Fahrland. Grünen-Fraktionschef Peter Schüler gab zu bedenken: Eigentlich müssten die Stadtverordneten die Kosten für solche Verbesserungen kennen, um entscheiden zu können. Dagegen machte SPD-Fraktionschef Pete Heuer deutlich, der Antrag sei so unverbindlich, dass man ihn ohne Kostenrisiko beschließen könne. Zuvor hatten Anwohner aus Groß Glienicke 600 Unterschriften dafür übergeben, dass die Linie 638 von Berlin-Spandau über den Ortsteil weiter direkt bis zum Hauptbahnhof fahren soll – statt ab Dezember am Campus Jungfernsee zu enden, von wo dann die Straßenbahn in die Stadt fahren soll. Gerade ältere Fahrgäste hätten Schwierigkeiten beim Umsteigen, hieß es. Zudem würden längere Reisezeiten befürchtet. HK

Wappen-Vorstoß läuft ins Leere

Eine Initiative der CDU, im Plenarsaal des Rathauses die Wappen aller Potsdamer Stadt- und Ortsteile anzubringen, sorgt für größere Probleme als gedacht. Denn nicht jedes Viertel besitze überhaupt ein Wappen, erklärte der Büroleiter des Oberbürgermeisters, Harald Kümmel (SPD), am Mittwochabend im Hauptausschuss. Daher könnten nicht alle Viertel gleichermaßen bedacht werden. Zudem stehe der Plenarsaal unter Denkmalschutz – insofern könnten die Wappen ohnehin nur aufgehängt werden, wenn der Saal einmal saniert wird. Die CDU hatte mit der Idee die „Einheit und die Vielfalt der Stadt auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck“ bringen wollen. Humorvoll reagierte SPD-Fraktionschef Pete Heuer auf die Ausführungen. Sein Zwischenruf: „Da muss man sich wappnen.“ HK

Kein Fährbetrieb bis Montagabend

Hermannswerder - Wegen einer technischen Störung an der Fähre ist der Fährbetrieb zwischen Hermannswerder und Auf dem Kiewitt bis Montagabend eingestellt. Das hat der Verkehrsbetrieb ViP mitgeteilt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Tramlinien 91 und 98 sowie die Busse der Linie 694 auszuweichen. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um mindestens 15 Minuten, am Hauptbahnhof muss umgestiegen werden. PNN