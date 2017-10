WOCHENENDTIPPS

Es wird herbstlich und inspirierend

Goldener Oktober. Sonnig soll es am kommenden Sonntag werden. Um das so richtig zu genießen, können Familien im Potsdamer Volkspark Kürbisse schnitzen, Stockbrot backen, im Riesen-Strohhaufen spielen oder auf Ponys reiten. Von 13 bis 18 Uhr findet das Herbstfest statt, auch Live-Musik und Theater wird es geben. Ein Experte erklärt, wie man im Wald essbare von giftigen Pilzen unterscheidet. Auch sonst gibt es viel zum Ausprobieren und Basteln. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder von fünf bis 16 Jahren 2 Euro.

Bereit für den Winter. Für Gänse ist es nun an der Zeit, sich für die kalte Jahreszeit zu sammeln. Schnatternde Scharen lassen sich um den Gülper See nieder, bevor sie gen Süden ziehen. Wer das Naturschauspiel beobachten will, kann das am Samstag zusammen mit einem Ranger der Naturwacht Brandenburg tun. Von 16.30 bis 19.30 Uhr geht die Wanderung von der Bockwindmühle in Prietzen bis zum Großen Beobachtungsturm. Für den Rückweg gilt: Taschenlampe nicht vergessen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden aber willkommen. Um Anmeldung wird unter Tel.: (033872) 700 25 oder westhavelland@naturwacht.de gebeten.

Selbstgebraut. Wer sich beim Gedanken an den Herbst und Winter mit einem Bier in der Hand am Kamin sitzen sieht, kann dem bei einem Kurs in Stahnsdorf einen Schritt näher kommen. Hier kann man am Samstag lernen, sein eigenes Bier zu brauen. Zusammen mit Dozent Dirk Nolte geht es am Praxisbrautag von 10 bis 17.30 Uhr im Clab in Stahnsdorf zu Werk – das Ergebnis kann sechs Wochen später verkostet werden. Bei dem Volkshochschulkurs sind noch Plätze frei, Anmeldung unter Tel.: (033203) 803 710, info@kvhs-pm.de oder online auf www.kvhs-pm.de. Die Teilnahme kostet 70 Euro. Im Jugend- und Familienzentrum Clab, Bäkedamm 2 in Stahnsdorf.

Inspiriert. Immer wieder haben Jazzmusiker sich gegenseitig zu Stücken inspiriert und Kollegen ihre Werke gewidmet. Bei „Dedicated to“ spielt die Formation Tonwerk am Samstagabend einige dieser musikalischen Widmungen in eigenem Arrangement mit Klavier, Saxofon, Bass und Schlagzeug. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Rathaus Kleinmachnow, moderiert wird es von dem Schauspieler Nicolai Tegeler. Die Karten kosten 16 Euro an der Abendkasse.

Spirituell. In der Potsdamer Friedenskirche im Park Sanssouci kommen am Samstag Sänger aus ganz Brandenburg zusammen. Bei der Langen Nacht der Gospelchöre singen von 18 bis 24 Uhr acht Chor-Formationen. Aus Potsdam sind Gospellight aus Babelsberg, die Popkantorei Potsdam, der Potsdam Gospel Choir und Kirchenwind dabei. Weitere Gäste kommen aus Frankfurt (Oder), Teltow, Stahnsdorf und Gransee. Die Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro. Vorbestellung unter Tel.: (03329) 618 60 11 und 0171 407 15 17.sca