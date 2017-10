Von Gold bis Birke

Bild vergößern Mal was Neues. Bei den Brandenburger Designtagen gibt es viel zu entdecken: zum Beispiel neue Lampen. Die Kreativszene soll sich auf dem Event präsentieren und vernetzen. Archivfoto: A. Klaer

Bei den Designtagen Brandenburg präsentiert sich die Kreativszene des Landes in der Schiffbauergasse

Dieses Wochenende wird die Schiffbauergasse wieder zum Treffpunkt für Designer: Individuell gestaltbare Armbänder, Leuchtkonzepte oder neueste Möbeldesigns gibt es bei den Designtagen Brandenburg zu bestaunen, die heute ab 16 Uhr starten. Rund 60 Aussteller präsentieren bis Sonntag auf einem Markt ihre Produkte – die vor Ort auch direkt gekauft werden können.

In diesem Jahr finden die Designtage bereits zum sechsten Mal statt. Die Stände verteilen sich in den Räumen des Waschhauses sowie der Schinkelhalle. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Areal erweitert. Das liege vor allem daran, dass der Besucherandrang im vergangenen Jahr extrem hoch war, wie Jean-Pierre Winter, Geschäftsführer vom Medienlabor Potsdam, sagt. Er organisiert die Veranstaltung im Auftrag des Brandenburger Wirtschaftsministeriums. „Eine genaue Erhebung gibt es nicht, aber wir schätzen mehrere Tausend Besucher.“ Jeder Aussteller musste sich im Vorhinein bewerben, das Ministerium hat die Finalisten dann ausgewählt. „Der Brandenburgbezug ist dabei enorm wichtig“, so Winter. Schließlich wollen die Tage auch eine Werkschau der Kreativszene im Land sein, die sich untereinander weiter vernetzen soll. In dem Zusammenhang werden auch die Gewinner und einige Nominierte des Designpreises Brandenburg in einer Ausstellung vorgestellt. Zu sehen ist sie im Kunstraum Potsdam, der in der Schiffbauergasse direkt neben der Schinkelhalle liegt.

Viele der dort vorgestellten Produkte sind von Studenten der Fachhochschule Potsdam (FH) entwickelt worden. Unter anderem mit dabei: Die Firma Pewen von Sergio Duarte und Rodolfo Pinto, die im Rechenzentrum Biobrillen aus Holz entwerfen und dafür in der Kategorie Produktdesign mit dem Brandenburger Designpreis ausgezeichnet worden sind.

Auch auf dem Markt sind Potsdamer Designer vertreten. Etwa Goldschmiedin Angelika Lüscher, die in der Geschwister-Scholl-Straße antik anmutenden Schmuck herstellt. Handgemachte Qualität, die ihren Preis hat: Ein Ring kostet ab 300 Euro aufwärts. Preisgünstiger sind da die Armbänder von Pix-It, einem jungen Unternehmen mit Sitz in Rathenow. Den Schmuck aus Kunstleder können Kunden mit kleinen Elementen ganz individuell gestalten. Heraus kommen auffällige breite Armbänder mit Bildern, die eben aussehen, als wären sie aus großen Pixeln zusammengesetzt. Wie Winter sagt, seien die Designer mit ihrer Idee schon auf internationalen Messen sehr erfolgreich gewesen. Neben Schmuck und Mode können Besucher auf den Designtagen auch Möbel oder Lampen bestaunen und kaufen. Etwa von FH-Absolventin Anastasiya Koshcheeva, die Wohnliches aus Birkenrinde kreiert (PNN berichteten).

Darüber hinaus gibt es mehrere Vorträge und Diskussionsrunden. Etwa heute um 17 Uhr zum Thema „Kreative Räume in Brandenburg“. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Mobilität und virtueller Realität“, so Winter. sku

Designtage Brandenburg, heute von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Programm ist unter www.designtage-brandenburg.de einsehbar