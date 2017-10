11.10.2017

von Henri Kramer

Stadtwerkefest in Potsdam : Stadtwerkefest nicht mehr kostenlos

Bald kostet das Jubeln auf dem Stadtwerkefest Geld: Für Potsdamer allerdings weniger als für Besucher von außerhalb.

Das Potsdamer Stadtwerkefest soll im kommenden Jahr nicht mehr kostenlos sein. Als Begründung nannte Stadtwerke-Chef Horst Müller-Zinsius die Sicherheit auf der Veranstaltung.

Potsdam - Aus Sicherheitsgründen soll das Potsdamer Stadtwerkefest für Besucher künftig nicht mehr kostenlos sein. Das kündigte Stadtwerke-Chef Horst Müller-Zinsius am Mittwochabend im Hauptausschuss an. „Es geht uns um ein sicheres Fest.“ Nur mit einem definierten Ticketkontingent könne man den Besucheransturm regeln, hieß es weiter. So hatten 2016 mehr als 40 000 Besucher den Auftritt von Carlos Santana im damals völlig überfüllten Lustgarten erlebt.

Potsdamer zahlen weniger als Besucher von außerhalb

Im den PNN vorliegenden Konzept zum Fest heißt es, die Tickets würden jeweils zum Klassik-Konzert am 6. Juli 2018 und zum Pop-Rock-Abend am 7. Juli 2018 verkauft. Kunden der Verkehrsbetriebe und der Energie und Wasser Potsdam – beides Stadtwerke-Töchter – sollen fünf bis zehn Euro pro Ticket zahlen, die dann als Verzehrgutschein gelten. Potsdamer, die ViP und EWP nicht nutzen, zahlen einfach so fünf bis zehn Euro – ohne Kundenbonus. Für Besucher von außerhalb werden Preise von 20 bis 30 Euro erhoben, je nach Wertigkeit der Bands.

Kinder bis 16 Jahren zahlen keinen Eintritt. Die auf knapp 21 000 Stück begrenzten Tickets sollen an die Potsdamer ab dem 1. März verkauft werden, an Auswärtige erst ab dem 15. April. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) stimmte dem Plan prinzipiell zu, gerade wegen der Sicherheitsaspekte sei ein kostenloses Fest „nicht mehr zu verantworten.“ Zudem lasse sich so der eigentliche Zweck des Festes, die Kundenbindung, wieder herstellen: „Dieser Bezug ist im Verlauf der Zeit verloren gegangen.“

Kosten im nächsten Jahr bei rund 920 000 Euro

Das Fest war unter der Ägide des 2011 geschassten Stadtwerke-Chefs Peter Paffhauses mehr und mehr gewachsen, 2010 hatten noch an drei Tagen unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Billy Idol und Nena kostenlos in Potsdam gespielt – was zu wachsenden Irritationen wegen der Intransparenz bei den Kosten geführt hatte. Im vergangenen Jahr war das Festbudget unter dem damals neuen Stadtwerke-Chef Müller-Zinsius schließlich auf 800 000 Euro gedeckelt worden. Nächstes Jahr sollen die Kosten bei maximal 920 000 Euro liegen – allein der Aufwand für den Ticketverkauf wird mit 120 000 Euro prognostiziert. Dem stehen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.