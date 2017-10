11.10.2017

von Marco Zschieck

Taxis in Potsdam : Nachts und am Wochenende wird es am teuersten

Besonders am Wochenende und nachts ist es für Potsdamer und Besucher der Stadt schwer, ein Taxi zu ergattern. Deshalb sollen die Preise bald steigen - vor allem zu bestimmten Zeiten.

Wer in Potsdam mit einem Taxi fahren will, muss künftig wahrscheinlich mehr dafür bezahlen. Der federführende Bauausschuss stimmte am Dienstagabend nicht nur mit großer Mehrheit einer entsprechenden Vorlage der Stadtverwaltung zu, sondern erhöhte die Tarife teilweise noch weiter. Die Taxigebühren dürften somit ab dem nächsten Jahr im Durchschnitt um mehr als zehn Prozent steigen. Über die Änderung der sogenannten Taxigebührenverordnung müssen nun noch die Stadtverordneten abstimmen.



Am stärksten steigen die Preise für Fahrten in der Nacht und am Wochenende. Für Fahrten bis zu vier Kilometern Länge werden zwischen 22 und 6 Uhr und am Wochenende künftig 2,50 Euro pro Kilometer fällig statt bisher 2 Euro. Ab dem vierten Kilometer kostet es künftig 1,90 Euro statt 1,80 Euro. Die Verwaltung hatte für letzteres gar keine Erhöhung vorgesehen. Die Mehrheit des Ausschusses befand allerdings, dass den abendlichen Taxikunden zehn Cent mehr nicht von der Fahrt abhalten würden. Ebenfalls um 25 Prozent auf 50 Cent steigt die Gebühr pro Warteminute. Außerdem soll es künftig eine Gebühr geben: