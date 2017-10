STADTNOTIZEN

Kunst aus Venezuela in AE-Galerie

Im Rahmen der Ausstellung „Un Cocodrilo Llamado Caiman“ lädt die AE-Galerie in der Charlottenstraße 13 am heutigen Dienstag um 18 Uhr zu einem venezolanischen Abend ein. Die brandenburgischen Künstler Kathi Sarue und Ernst J. Petras berichten über das Leben in der venezolanischen Hauptstadt und von Reisen durch das von Problemen geplagte Land. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Zeitzeugengespräch im Staudenhof

„Was ist Diskriminierung?“ lautet das Thema des heutigen Zeitzeugengesprächs um 17 Uhr im Wohnungsverbund Staudenhof, Am Alten Markt 10. Zu Gast ist die Autorin Ruth Weiss, die 1936 als Zwölfjährige mit ihren Eltern vor den Nazis nach Südafrika flüchtete.

Konzert im „Sternzeichen“

Ein Konzert mit dem Musiker Sergej Himera findet heute um 15 Uhr im Bürgerhaus „Sternzeichen“, Galileistraße 37-39, statt. Himera spielt auf vier verschiedenen Instrumenten und singt in fünf Sprachen. Abgerundet wird die Reise mit Gerichten aus den verschiedenen Ländern. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Bürgersprechstunde mit Geywitz

Die SPD-Landtagsabgeordnete Klara Geywitz lädt am morgigen Mittwoch von 8.30 bis 10.30 Uhr zur Bürgersprechstunde in ihr Wahlkreisbüro in der Zeppelinstraße 141 ein. Um Anmeldung unter Tel.: (0331) 23 16 17 94 oder wahlkreis@klara-geywitz.de wird gebeten.

Wie gefährlich ist Weltraumschrott?

Um „Weltraumschrott – Gefahr für die Raumfahrt“ geht es bei einem Vortrag morgen um 19 Uhr im Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72. Marc Lehmann, Satellitenbauer an der TU Berlin, nennt die Fakten und erklärt, wie sich die Situation weiter entwickelt und was der Mensch gegen die Gefahren unternehmen kann. Der Eintritt kostet 5,50, ermäßigt 4 Euro. Um Reservierung unter Tel.: (0331) 270 27 21 oder per E-Mail an planetarium@urania-potsdam.de wird gebeten. PNN