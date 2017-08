25 000 Euro für Projekte zur Stadtbegrünung

Die Stadt Potsdam ruft dazu auf, sich am Landeswettbewerb „GrünRaumSadt“ zu bewerben. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung will damit Projekte auszeichnen, die Beispiele dafür geben, wie die grüne Innenstadt der Zukunft aussehen könnte. Beteiligen können sich Anwohner, Unternehmen, Verbände oder Initiativen. Teilnahmeschluss ist der 30. November. Für die Sieger steht ein Preisgeld von insgesamt 25 000 Euro zur Verfügung.

Laut dem Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bernd Rubelt (parteilos), sind die Grünräume wichtig für das Stadtklima und leisten einen Beitrag zur Artenvielfalt. „Grünanlagen sind Räume, in denen sich die Menschen begegnen, ihre Freizeit verbringen und Natur erleben können“, so Rubelt. Sie seien ein Gradmesser für die Lebensqualität in der Stadt.

Gefragt seien Projekte, die neben der Gestaltung öffentlicher Parks – auch die Marketingabteilungen von Städten können am Landeswettbewerb teilnehmen – auch Gemeinschaftsgärten sowie Spiel- und Sportanlagen in einem Wohnquartier umfassen. In Potsdam gibt es Rubelt zufolge viele qualitativ hochwertig gestaltete Grünanlagen, die durch Bürger oder Wohnungsunternehmen gepflegt werden. Die dort Aktiven sollten sich unbedingt bewerben. Die nötigen Unterlagen gibt es im Internet unter www.zukunft-innenstadt.brandenburg.de. PNN