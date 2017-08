POLIZEIBERICHT

Auto kommt von der Straße ab

und prallt gegen Baum

Bornim - Aus noch ungeklärter Ursache ist am gestrigen Montag ein 70-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen. Der Wagen des Mannes prallte gegen einen Baum links neben der Amundsenstraße in Bornim. Der Mann wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Morgen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des 70-Jährigen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unbekannte stehlen Hunderte Liter Diesel von Baustelle

Potsdam-West - Unbekannte Diebe haben von einer Baustelle mehrere Hundert Liter Diesel gestohlen. Das teilte die Polizei am gestrigen Montag mit. Der Diebstahl geschah im Zeitraum zwischen Samstag und Montag, 6 Uhr. Die Täter brachen auf der Baustelle An der Pirschheide in gleich mehrere Baucontainer ein. Ein Mitarbeiter der Baustelle hatte den Schaden am Montagmorgen festgestellt und die Polizeibeamten alarmiert. Die unbekannten Täter hinterließen ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort tatrelevante Spuren. PNN